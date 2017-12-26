26 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в неформальной встрече глав государств СНГ, которая проходит сегодня в подмосковной резиденции Президента России в Ново-Огарево, передает корреспондент БЕЛТА.

Во встрече также участвуют президенты Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

Открывая встречу, Президент России Владимир Путин предложил подвести итоги деятельности Содружества в 2017 году, наметить планы на будущее, а также обсудить актуальные вопросы региональной и мировой повестки.

Он отметил, что во время своего председательства в СНГ Россия основное внимание уделяла развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве, укреплению авторитета СНГ на международной арене. При этом в качестве приоритета Президент России выделил снятие барьеров в торговле.

Товарооборот стран СНГ за десять месяцев текущего года увеличился на 24% и достиг $117 млрд. "Завершается работа над созданием в СНГ зоны свободной торговли услугами", - сказал Владимир Путин. Кроме того, страны Содружества наращивали взаимодействие в вопросах борьбы с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью, укрепляли гуманитарное сотрудничество.

По словам Президента России, все государства СНГ выступают за формирование справедливого миропорядка при ключевой роли ООН. "Укрепление СНГ отвечает современным стремлениям народов наших стран", - сказал Владимир Путин.-0-