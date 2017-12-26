Лукашенко о выборах президента в РФ: борьба не будет драматичной

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что выборы президента России в 2018 году не будут драматичными, хоть политическая борьба и обострится.



© Sputnik/ Валерий Мельников Собчак разрешили побороться за статус кандидата в президенты РФ

Во вторник в Подмосковье прошла неформальная встреча лидеров стран СНГ, на которой главы государств обсудили ряд насущных вопросов, в том числе была затронута тема грядущих выборов президента в РФ.

"Наша встреча традиционна, но, тем не менее, носит политический оттенок в том смысле, что сердцевина наших объединений – СНГ, ЕврАзЭС, Союзное государство Беларусь-Россия – переживает такой ответственный период. Политический оттенок связан с тем, что в этой сердцевине, в России президентские выборы. Естественно, что это, как и в наших государствах, всегда обострение политической борьбы, что, наверное, естественно", – сказал Лукашенко.

Он также уточнил, что уверен: политическая борьба не будет острой и драматичной.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. О желании побороться за президентский пост заявили несколько десятков человек, в том числе действующий глава страны Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, ветераны избирательных кампаний лидер ЛДПР Владимир Жириновский и партии "Яблоко" Григорий Явлинский и другие. Оппозиционному политику Алексею Навальному российский ЦИК отказал в регистрации из-за непогашенной судимости .