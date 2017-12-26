Лукашенко: Россия спасла Сирию и сохранила это государство

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Вмешательство России спасло Сирию как государство, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время неформального саммита глав государств — участников СНГ.



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"Россия спасла Сирию и сохранила прекрасное государство, которое практически было уничтожено. Если бы не вмешательство Российской Федерации, думаю, этого государства не было бы вообще. Там предстоит много работы, но нацеленность по инициативе РФ по консолидации здоровых сил, укрепления этого государства, политических развязок, созывов конгресса нацдиалога — это большой вклад России в решение тех проблем, которые существуют в Сирии", — отметил глава государства.

Также он отметил, что сложнее, чем в Сирии, может стать ситуация в Афганистане, где могут оказаться вытесняемые с Ближнего Востока террористы запрещенной во многих странах группировки Исламское государство. В этой связи Лукашенко отметил, что вопросы безопасности будут обсуждаться в рамках ОДКБ.

Неформальный саммит глав государств — участников СНГ состоялся 26 декабря в Подмосковье. В ходе встречи президенты подвели итоги российского председательства в СНГ в 2017 году и обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях.