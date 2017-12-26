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Лукашенко прокомментировал решение Трампа по Иерусалиму

26.12.2017 21:18 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что решение Трампа по Иерусалиму является на первый взгляд странным и не укладывается в голове.

Во вторник в подмосковном Ново-Огарево прошла неформальная встреча глав стран СНГ, в ходе которой белорусский лидер озвучил ряд актуальных вопросов международной повестки дня, включая признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.

Лукашенко прокомментировал решение Трампа по Иерусалиму
© AFP/ ABIR SULTAN
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"Мне трудно, конечно, сейчас оценивать, у меня в голове, честно говоря, не укладывается решение Дональда по поводу Иерусалима. Может, за этим что-то кроется, чего еще не видим", — цитирует слова Лукашенко РИА Новости.

Он подчеркнул, что Беларуси по этой позиции солидарна с Организацией объединенных наций.

"Нельзя разрушать мир, который достался этой земле такой трудной работой. Нельзя разрушать, это главное, надо придерживаться решения ООН. Тут консолидация взглядов у нас абсолютная", — сказал белорусский лидер.

Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля 4 декабря и поручил перенести в этот город американскую дипмиссию, которая базируется в Тель-Авиве. Это решение вызвало одобрение со стороны Израиля, однако было негативно встречено на Ближнем Востоке и в Палестине. Генассамблея ООН в свою очередь не признала решение Трампа. Резолюцию ООН поддержали 128 стран, девять выступили против, 20 не голосовали.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 80
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Белорусский лидер отметил, что республика в этом случае солидарна со взглядами ООН.

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