Лукашенко прокомментировал решение Трампа по Иерусалиму

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что решение Трампа по Иерусалиму является на первый взгляд странным и не укладывается в голове.

Во вторник в подмосковном Ново-Огарево прошла неформальная встреча глав стран СНГ, в ходе которой белорусский лидер озвучил ряд актуальных вопросов международной повестки дня, включая признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.



© AFP/ ABIR SULTAN Израиль благодарит Гватемалу за решение перенести дипмиссию в Иерусалим

"Мне трудно, конечно, сейчас оценивать, у меня в голове, честно говоря, не укладывается решение Дональда по поводу Иерусалима. Может, за этим что-то кроется, чего еще не видим", — цитирует слова Лукашенко РИА Новости .

Он подчеркнул, что Беларуси по этой позиции солидарна с Организацией объединенных наций.

"Нельзя разрушать мир, который достался этой земле такой трудной работой. Нельзя разрушать, это главное, надо придерживаться решения ООН. Тут консолидация взглядов у нас абсолютная", — сказал белорусский лидер.

Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля 4 декабря и поручил перенести в этот город американскую дипмиссию, которая базируется в Тель-Авиве. Это решение вызвало одобрение со стороны Израиля, однако было негативно встречено на Ближнем Востоке и в Палестине. Генассамблея ООН в свою очередь не признала решение Трампа . Резолюцию ООН поддержали 128 стран, девять выступили против, 20 не голосовали.