|
Лукашенко прокомментировал решение Трампа по Иерусалиму
26.12.2017 21:18 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что решение Трампа по Иерусалиму является на первый взгляд странным и не укладывается в голове.
Во вторник в подмосковном Ново-Огарево прошла неформальная встреча глав стран СНГ, в ходе которой белорусский лидер озвучил ряд актуальных вопросов международной повестки дня, включая признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.
© AFP/ ABIR SULTAN
"Мне трудно, конечно, сейчас оценивать, у меня в голове, честно говоря, не укладывается решение Дональда по поводу Иерусалима. Может, за этим что-то кроется, чего еще не видим", — цитирует слова Лукашенко
Он подчеркнул, что Беларуси по этой позиции солидарна с Организацией объединенных наций.
"Нельзя разрушать мир, который достался этой земле такой трудной работой. Нельзя разрушать, это главное, надо придерживаться решения ООН. Тут консолидация взглядов у нас абсолютная", — сказал белорусский лидер.
Трамп
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер отметил, что республика в этом случае солидарна со взглядами ООН.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии