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Лукашенко на неформальном саммите СНГ: выборы в РФ, Олимпиада и Сирия
27.12.2017 08:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в неформальном саммите стран — участниц СНГ, прошедшем 26 декабря в Подмосковье, в ходе которого сделал ряд заявлений.
Грядущие выборы в РФ
По словам главы государства, обострение политической борьбы на период президентской кампании — "это естественно", однако в России оно не будет настолько драматично, как когда-то, и в этом большая заслуга российского президента.
"Особенность заключается в том, что мы уверены, что эта политическая борьба не будет острой и драматичной, как когда-то было в российской истории, и это большая заслуга президента России", — сказал Лукашенко.
Белорусский лидер также выказал надежду, что "российский народ правильно решит эти проблемы".
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. 18 декабря официально стартовала избирательная кампания. В качестве кандидатов на президентский пост выдвинули себя несколько десятков человек, в том числе действующий глава страны Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, ветераны избирательных кампаний лидер ЛДПР Владимир Жириновский и партии "Яблоко" Григорий Явлинский и другие. Оппозиционному политику Алексею Навальному российский ЦИК
Олимпиада-2018
Президент Беларуси
"Мы категорически не приемлем подобное отношение к российским спортсменам, к РФ", — сказал Лукашенко.
По мнению главы государства, применять подобные меры нужно к тем, "кто этим занимается", а поскольку вина Олимпийского комитета России (ОКР) не доказана, то "нечего трубить на весь мир и применять подобные санкции".
© Sputnik/ Сергей Гунеев
"Не знаете, кто виноват, не надо политизировать этот процесс. Это иначе не воспринимается как политические санкции против страны", — заявил глава Беларуси.
Как отметил Лукашенко, белорусские спортсмены также ранее сталкивались с подобным предвзятым отношением, в частности на олимпиаде в Рио.
Напомним, что Исполком МОК 5 декабря принял решение об отстранении ОКР. Принять участие в Олимпийских играх смогут только "чистые" российские спортсмены. Решение по их участию должна вынести специальная комиссия. Они не смогут выступать под флагом России, и национальный гимн страны исполняться не будет.
Ситуация в Сирии
Вмешательство России
"Если бы не вмешательство РФ, думаю, что этого государства не было бы вообще, — сказал он.
Также он отметил, что ситуация в Афганистане может стать сложнее, чем в Сирии, поскольку там могут оказаться члены ИГ (ИГИЛ — террористическая группировка, запрещенная в России и многих других странах мира), которые сейчас вытесняются из стран Ближнего Востока. Президент также предложил включить этот вопрос в повестку дня ближайшего заседания ОДКБ.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Нельзя допустить этой бойни, развязывания ее в Афганистане, потому что это будет сложнее, чем в Сирии", — заявил белорусский президент.
Помимо этого, Лукашенко
"Может за этим что-то кроется, чего еще не видим. Но решение с первого взгляда кажется несколько странным", — сказал глава государства.
Неформальный саммит глав государств-участников СНГ
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Лидеры стран СНГ обсудили текущие экономические и политические вопросы на неформальном саммите в Подмосковье.
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