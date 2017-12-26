Лукашенко на неформальном саммите СНГ: выборы в РФ, Олимпиада и Сирия

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в неформальном саммите стран — участниц СНГ, прошедшем 26 декабря в Подмосковье, в ходе которого сделал ряд заявлений.

Грядущие выборы в РФ

По словам главы государства, обострение политической борьбы на период президентской кампании — "это естественно", однако в России оно не будет настолько драматично, как когда-то, и в этом большая заслуга российского президента.

"Особенность заключается в том, что мы уверены, что эта политическая борьба не будет острой и драматичной, как когда-то было в российской истории, и это большая заслуга президента России", — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также выказал надежду, что "российский народ правильно решит эти проблемы".

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. 18 декабря официально стартовала избирательная кампания. В качестве кандидатов на президентский пост выдвинули себя несколько десятков человек, в том числе действующий глава страны Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, ветераны избирательных кампаний лидер ЛДПР Владимир Жириновский и партии "Яблоко" Григорий Явлинский и другие. Оппозиционному политику Алексею Навальному российский ЦИК отказал в регистрации из-за непогашенной судимости .

Олимпиада-2018

Президент Беларуси заявил , что считает неприемлемым отношение к российским спортсменам в свете решения МОК об отстранении их от участия в зимней Олимпиаде, которая пройдет в Южной Корее.

"Мы категорически не приемлем подобное отношение к российским спортсменам, к РФ", — сказал Лукашенко.

По мнению главы государства, применять подобные меры нужно к тем, "кто этим занимается", а поскольку вина Олимпийского комитета России (ОКР) не доказана, то "нечего трубить на весь мир и применять подобные санкции".



© Sputnik/ Сергей Гунеев Лукашенко прокомментировал ситуацию с допуском РФ на Олимпиаду-2018

"Не знаете, кто виноват, не надо политизировать этот процесс. Это иначе не воспринимается как политические санкции против страны", — заявил глава Беларуси.

Как отметил Лукашенко, белорусские спортсмены также ранее сталкивались с подобным предвзятым отношением, в частности на олимпиаде в Рио.

Напомним, что Исполком МОК 5 декабря принял решение об отстранении ОКР. Принять участие в Олимпийских играх смогут только "чистые" российские спортсмены. Решение по их участию должна вынести специальная комиссия. Они не смогут выступать под флагом России, и национальный гимн страны исполняться не будет.

Ситуация в Сирии

Вмешательство России спасло Сирию как государство , заявил на саммите белорусский лидер.

"Если бы не вмешательство РФ, думаю, что этого государства не было бы вообще, — сказал он.

Также он отметил, что ситуация в Афганистане может стать сложнее, чем в Сирии, поскольку там могут оказаться члены ИГ (ИГИЛ — террористическая группировка, запрещенная в России и многих других странах мира), которые сейчас вытесняются из стран Ближнего Востока. Президент также предложил включить этот вопрос в повестку дня ближайшего заседания ОДКБ.



© Sputnik / Виктор Толочко ОДКБ в Минске: структурирование и реагирование

"Нельзя допустить этой бойни, развязывания ее в Афганистане, потому что это будет сложнее, чем в Сирии", — заявил белорусский президент.

Помимо этого, Лукашенко высказал свое мнение относительно решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

"Может за этим что-то кроется, чего еще не видим. Но решение с первого взгляда кажется несколько странным", — сказал глава государства.

Неформальный саммит глав государств-участников СНГ состоялся 26 декабря в Подмосковье . В ходе встречи президенты стран подвели итоги российского председательства в СНГ в 2017 году, а также обменялись мнениями по текущим политическим и экономическим вопросам, дальнейшему развитию сотрудничества в различных сферах.