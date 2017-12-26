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США сократили финансирование ООН после резолюции по Иерусалиму

27.12.2017 10:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Правительство США объявило о сокращении спонсирования ООН в 2018-2019 гг. после объявления результатов голосования стран-членов организации по вопросу признания Иерусалима столицей Израиля, пишет The Guardian.

США сократили финансирование ООН после резолюции по Иерусалиму
AHMAD GHARABLI
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"Мы больше не позволим извлекать выгоду из доброты американцев", — заявила посол США в ООН Никки Хейли и добавила, что "неорганизованность и расточительность" ООН многим известна.

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала против признания Иерусалима столицей Израиля большинством голосов. В ходе голосования девять стран поддержали США в вопросе признания Иерусалима израильским, 128 стран призвали США отменить решение, 35 стран воздержались. Беларусь проголосовала против признания города столицей государства.

В следующем году бюджет организации сократится на 285 миллионов долларов, сокращение коснется финансирования менеджмента организации. Пока неясно, какую часть этой суммы отзовет США. Согласно данным ООН, США ежегодно спонсировало порядка 22% бюджета организации.

Хэйли напомнила генассамблее, что до этого момента США были "единственным крупнейшим спонсором ООН". Накануне голосования по вопросу Иерусалима президент США Дональд Трамп заявил администрации: "Позвольте проголосовать против нас. Мы многое сэкономим. Нам все равно".

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Первой страной, которая признала Иерусалим вслед за США, была Гватемала. Она заявила о переносе своего посольства в Иерусалим. Соответствующее заявление президент Гватемалы Джимми Моралес сделал в Facebook. Президент Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о готовности со стороны десяти стран перевести в Иерусалим свои посольства в Израиле.

 
Теги: Минск
 
 
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Бюджет организации почти на 22% состоял из взносов со стороны правительства США.

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