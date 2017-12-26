|
США сократили финансирование ООН после резолюции по Иерусалиму
27.12.2017 10:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Правительство США объявило о сокращении спонсирования ООН в 2018-2019 гг. после объявления результатов голосования стран-членов организации по вопросу признания Иерусалима столицей Израиля, пишет
"Мы больше не позволим извлекать выгоду из доброты американцев", — заявила посол США в ООН Никки Хейли и добавила, что "неорганизованность и расточительность" ООН многим известна.
Генеральная Ассамблея ООН
В следующем году бюджет организации сократится на 285 миллионов долларов, сокращение коснется финансирования менеджмента организации. Пока неясно, какую часть этой суммы отзовет США. Согласно данным ООН, США ежегодно спонсировало порядка 22% бюджета организации.
Хэйли напомнила генассамблее, что до этого момента США были "единственным крупнейшим спонсором ООН". Накануне голосования по вопросу Иерусалима президент США Дональд Трамп заявил администрации: "Позвольте проголосовать против нас. Мы многое сэкономим. Нам все равно".
Первой страной, которая
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бюджет организации почти на 22% состоял из взносов со стороны правительства США.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии