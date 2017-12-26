Лукашенко на саммите высказался об СНГ, Путине и России

Александр Лукашенко считает естественным обострение политической борьбы перед выборами в РФ, неприемлемым – решение об отстранении российских спортсменов в Олимпиаде и странным – желание Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Такое мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко на неформальном саммите СНГ в Подмосковье 26 декабря.

В ходе встречи с главами государств были обсуждены актуальные вопросы политики и экономики в сотрудничестве и подведены итоги российского председательства в СНГ в 2017 году, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко констатировал, что товарооборот между государствами СНГ в 2017 году вырос почти на 25%. Также почти на четверть выросла торговля Беларуси со странами Содружества. «Это большой успех», - отметил президент.

Он коснулся также ряда вопросов, актуальных в настоящий момент в России и в мире.

Так, белорусский президент отметил, что выборы в России, назначенные на 18 марта, должны пройти спокойно, а обострение политической борьбы – «это естественно», но не будет драматично, и в этом заслуга российского президента. Лукашенко высказал уверенность, что «российский народ правильно решит эти проблемы».

Глава Беларуси считает неприемлемым отношение к российским спортсменам в свете решения МОК об отстранении их от участия в зимней Олимпиаде-2018, которая пройдет в Южной Корее.

Он заявил, что вина Олимпийского комитета России не доказана, поэтому «нечего трубить на весь мир и применять подобные санкции», а подобные меры нужно применять к тому, «кто этим занимается».

«Не знаете, кто виноват, не надо политизировать этот процесс. Это иначе не воспринимается, как политические санкции против страны», - заявил глава Беларуси.

Справка

Напомним, что Исполком МОК 5 декабря принял решение об отстранении ОКР. Принять участие в Олимпийских играх смогут только «чистые» российские спортсмены. Решение по их участию должна вынести специальная комиссия. Они не смогут выступать под флагом России, и национальный гимн страны исполняться не будет.

Лукашенко коснулся также сирийского вопроса, заявив, что Россия пасла Сирию,

«Если бы не вмешательство РФ, думаю, что этого государства не было бы вообще», - сказал он и добавил, что нельзя допустить развязывание войны в Афганистане, где ситуация может бытьсложнее из-за возможного нахождения там членов ИГ.

«Мы также солидарны с вашей позицией по Иерусалиму», - заявил президент Беларуси, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.

Глава белорусского государства отметил, что ему трудно оценивать решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. «Может, за этим кроется что-то, чего мы еще не видим, но решение на первый взгляд кажется несколько странным, - сказал Лукашенко. - Нельзя разрушать мир, который достался на этом клочке земли такой трудной ценой».