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Лукашенко на саммите высказался об СНГ, Путине и России
27.12.2017 13:20 — Новости Политики | БДГ
Александр Лукашенко считает естественным обострение политической борьбы перед выборами в РФ, неприемлемым – решение об отстранении российских спортсменов в Олимпиаде и странным – желание Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.
Такое мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко на неформальном саммите СНГ в Подмосковье 26 декабря.
В ходе встречи с главами государств были обсуждены актуальные вопросы политики и экономики в сотрудничестве и подведены итоги российского председательства в СНГ в 2017 году, сообщает
Лукашенко констатировал, что товарооборот между государствами СНГ в 2017 году вырос почти на 25%. Также почти на четверть выросла торговля Беларуси со странами Содружества. «Это большой успех», - отметил президент.
Он коснулся также ряда вопросов, актуальных в настоящий момент в России и в мире.
Так, белорусский президент отметил, что выборы в России, назначенные на 18 марта, должны пройти спокойно, а обострение политической борьбы – «это естественно», но не будет драматично, и в этом заслуга российского президента. Лукашенко высказал уверенность, что «российский народ правильно решит эти проблемы».
Глава Беларуси считает неприемлемым отношение к российским спортсменам в свете решения МОК об отстранении их от участия в зимней Олимпиаде-2018, которая пройдет в Южной Корее.
Он заявил, что вина Олимпийского комитета России не доказана, поэтому «нечего трубить на весь мир и применять подобные санкции», а подобные меры нужно применять к тому, «кто этим занимается».
«Не знаете, кто виноват, не надо политизировать этот процесс. Это иначе не воспринимается, как политические санкции против страны», - заявил глава Беларуси.
Справка
Напомним, что Исполком МОК 5 декабря
Лукашенко коснулся также сирийского вопроса, заявив, что Россия пасла Сирию,
«Если бы не вмешательство РФ, думаю, что этого государства не было бы вообще», - сказал он и добавил, что нельзя допустить развязывание войны в Афганистане, где ситуация может бытьсложнее из-за возможного нахождения там членов ИГ.
«Мы также солидарны с вашей позицией по Иерусалиму», - заявил президент Беларуси, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.
Глава белорусского государства отметил, что ему трудно оценивать решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. «Может, за этим кроется что-то, чего мы еще не видим, но решение на первый взгляд кажется несколько странным, - сказал Лукашенко. - Нельзя разрушать мир, который достался на этом клочке земли такой трудной ценой».
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Александр Лукашенко считает естественным обострение политической борьбы перед выборами в РФ, неприемлемым – решение об отстранении российских спортсменов в...
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