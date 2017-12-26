Об образовании, сомнениях и родной земле - Лукашенко провел новогоднюю встречу с лучшими учащимися страны

Александр Лукашенко

26 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В Беларуси делают все возможное, чтобы дети жили в мире и гордились своей страной. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на новогоднем празднике для студентов и учащихся, достигших особых успехов в учебе, творчестве и спорте, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я искренне рад в такой праздничной атмосфере приветствовать вас - лучших, умных, подающих большие надежды совсем еще молодых людей, - сказал Александр Лукашенко. - Для нас очень важно сегодня увидеть здесь будущих звезд, будущих ученых. Для этого мы создавали фонды по поддержке талантливой, одаренной молодежи. И очень многие здесь сегодня присутствуют".

Глава государства отметил, что лучшие представители молодого поколения приглашены на новогодний праздник во Дворец Независимости, и это станет новой традицией. "Любая страна сильна традициями. Пусть это маленькая традиция, но она останется, от нее уже не уйдет ни один Президент, который придет в это здание после меня. И та молодежь, которая после вас сюда придет, всегда будет рада присутствовать в предновогодние праздники в главном дворце нашей страны", - убежден он.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что кто-то из присутствующих в будущем обязательно окажется в центре политической жизни. Может, кто-то уже сейчас имеет намерения стать политиком. "Только учтите: надо очень много работать, а главное - учиться. Я не хочу быть назидательным, говорить вам, что надо хорошо учиться, на десятки-девятки, ходить на секции и прочее. Но скажу одно: в жизни надо делать все вовремя, - подчеркнул Президент. - Если вы сейчас должны получить образование, вы его должны получить именно сейчас. Потому что завтра у вас будут другие проблемы, и образование получать будет поздно. Будете делать все вовремя - будете успешными".

Глава государства констатировал, что молодежь практически все подвергает сомнению. В то же время он признался, что и сам живет по такому принципу. "И не я его придумал. Это идея Карла Маркса, он всегда завещал: подвергай все сомнению. Нельзя воспринимать любую идею, новации или же предложения слету - подвергай сомнению. Это не значит, что ты отвергнешь эту идею, мысль. Это первый шаг к тому, что ты будешь осмысливать эту идею. Ты ее осмыслишь и потом примешь решение: быть ей и тебе в этом процессе, или ты эту идею и этот процесс для себя отвергнешь", - пояснил Александр Лукашенко.

По словам Президента, нынешнее поколение родилось и выросло в суверенной, современной, независимой Беларуси и не застало действительно тяжелый период жизни страны. "Вы не знаете той жизни. Может, кто-то ее крылом как-то зацепил, но не жили в том государстве, в котором мы жили. Хорошо то, что вы граждане действительно суверенной, независимой страны, которую вам своими руками создавать", - обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко призвал молодых людей в будущем продолжать тот курс, который проводит нынешнее поколение. "Давайте будем откровенны: нынешнее поколение создало эту страну, это государство, которое вам придется совершенствовать и подстраивать, если это будет нужно, под себя. Только не ломайте", - добавил он.

Как отметил глава государства, сегодня задача юных граждан - учиться, получить достойное образование. "Мы говорим, IT-страна, цифровая экономика, майнинг, биткоины и блокчейн. Без высочайшего образования в этой сфере никуда не уйти, если вы хотите состояться в этой жизни", - подчеркнул Президент.

Он напомнил, что в текущем году был принят ряд решений по совершенствованию бизнес-законодательства. "Мы приняли много решений, и исполнять их будут молодые люди, только вы, - заявил Александр Лукашенко. - Можно было их не принимать и не осуществлять эти идеи, но тогда вся жизнь, весь мир пройдет мимо нас, и мы останемся на обочине. Поэтому очень важно в этой тяжелой, сложной жизни приспособиться. Нет, не стать прилипалой к чему-то и молчаливо идти. Нет. Приспособиться к этим процессам, оседлать их, подчинить себе и двигаться вперед".

Глава государства выразил уверенность, что молодежь будет любить и ценить свою страну. "Только здесь вы можете состояться в полном объеме как люди, потому что корни ваши зарыты здесь. Не торопитесь, попытайтесь найти себя. А если кто-то, уехав, получит знания там, помните, где вы родились, вам надо вернуться, отдать долг этой земле и сделать все для того, чтобы она была краше. Там нас никто не ждет. Там мы будем подручными, и из миллиона один человек, наш белорус, может там состояться как самостоятельная личность, - напутствовал молодых людей Президент. - Поэтому цените свой край, любите свою землю и помните, что на ней жить не только вашим детям и внукам, но и всем вам".

Александр Лукашенко поздравил учащихся с наступающим Новым годом и пожелал им оставаться всегда такими же талантливыми и умными, какими они являются сейчас.

В новогодней встрече с главой государства приняли участие 250 молодых людей, из которых 190 - студенты вузов, в том числе из регионов, 60 - учащиеся учреждений среднего специального, профессионально-технического и общего среднего образования.

Все они - лучшие представители учащейся молодежи в возрасте от 16 лет и старше, которые проявили себя в творческой, культурной, спортивной и общественной жизни, стали инициаторами социально значимых проектов. В их числе победители международных и республиканских олимпиад, конкурсов и соревнований, творческих фестивалей, лидеры молодежных парламентов, активисты БРСМ, волонтеры, лауреаты специальных фондов Президента.-0-