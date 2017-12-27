МИД Франции: отмена смертной казни сблизит Беларусь и ЕС

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Отмена смертной казни в Беларуси поможет республике сблизиться с Европейским союзом, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции, распространенном в среду 27 декабря.

По информации французского внешнеполитического ведомства, Франция озабочена решением Верховного суда Беларуси, который 20 декабря вынес расстрельные приговоры двум "черным риелторам" из Могилева – Игорю Гершанкову и Семену Бережному.

"Мы призываем белорусские власти ввести мораторий на смертную казнь, сделать первый шаг к ее отмене. Это будет способствовать сближению Беларуси как с Европейским союзом, так и с Советом Европы", – говорится в сообщении МИД Франции.

Неделю назад относительно последних смертных приговоров в республике высказалась внешнеполитическая служба ЕС: в Европе ждут, что Бережному и Гершанкову расстрел заменят сроками заключения .

Ранее в ЕС неоднократно напоминали белорусским властям, что республика остается единственным государством в Европе, где применяется высшая мера наказания, и призывали Беларусь ввести на нее мораторий.

Как ранее сообщал Sputnik, за шесть лет – с 2009 по 2015-й – супруги Гершанковы (Игорь и Татьяна – Sputnik), Борис Колесников и Семен Бережной убили шесть человек, еще с тремя готовились расправиться. Систему, придуманную преступниками, в прокуратуре назвали конвейером смерти – риелторы иногда хоронили жертв заживо, опоив водкой с клофелином. Согласно приговору Могилевского областного суда Гершанкова была приговорена к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Колесников – к 22 годам и одному месяцу лишения свободы, Гершанков и Бережной – к расстрелу.