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МИД Франции: отмена смертной казни сблизит Беларусь и ЕС

27.12.2017 20:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек – Sputnik. Отмена смертной казни в Беларуси поможет республике сблизиться с Европейским союзом, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции, распространенном в среду 27 декабря.

МИД Франции: отмена смертной казни сблизит Беларусь и ЕС
© Sputnik/ Тамара Беляева
ЕС осудил смертные приговоры "черным риелторам" из Могилева

По информации французского внешнеполитического ведомства, Франция озабочена решением Верховного суда Беларуси, который 20 декабря вынес расстрельные приговоры двум "черным риелторам" из Могилева – Игорю Гершанкову и Семену Бережному.

"Мы призываем белорусские власти ввести мораторий на смертную казнь, сделать первый шаг к ее отмене. Это будет способствовать сближению Беларуси как с Европейским союзом, так и с Советом Европы", – говорится в сообщении МИД Франции.

Неделю назад относительно последних смертных приговоров в республике высказалась внешнеполитическая служба ЕС: в Европе ждут, что Бережному и Гершанкову расстрел заменят сроками заключения.

Ранее в ЕС неоднократно напоминали белорусским властям, что республика остается единственным государством в Европе, где применяется высшая мера наказания, и призывали Беларусь ввести на нее мораторий.

Как ранее сообщал Sputnik, за шесть лет – с 2009 по 2015-й – супруги Гершанковы (Игорь и Татьяна – Sputnik), Борис Колесников и Семен Бережной убили шесть человек, еще с тремя готовились расправиться. Систему, придуманную преступниками, в прокуратуре назвали конвейером смерти – риелторы иногда хоронили жертв заживо, опоив водкой с клофелином. Согласно приговору Могилевского областного суда Гершанкова была приговорена к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Колесников – к 22 годам и одному месяцу лишения свободы, Гершанков и Бережной – к расстрелу.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Власти Франции озабочены решением Верховного суда Беларуси, который вынес расстрельные приговоры двум "черным риелторам" из Могилева.

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