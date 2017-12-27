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Завершился обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса

28.12.2017 07:22 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Завершился самый крупный за все время конфликта в Донбассе обмен пленными, сообщают СМИ.

Завершился обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса
© Sputnik/ Игорь Маслов
Начался обмен пленными между ЛНР, ДНР и Киевом в Донбассе

Обмен между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом начался накануне, 27 декабря, в пригороде украинского населенного пункта Горловка под наблюдением представителей Международного комитета Красного Креста и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Процедура должна была проходить по формуле "306" на "74", однако Украина передала республикам только 237 человек. Как объяснили власти страны, меньшее число объясняется тем, что часть пленных уже освободили ранее.

Республики тоже передали меньше военнопленных. Как сообщила представитель ДНР Дарья Морозова, некоторые военнослужащие не захотели возвращаться на подконтрольную Украине территорию.

Как заявили представители сторон, передача пленных на данном этапе не завершена, и они намерены добиваться выполнения формулы "всех на всех", которая оговаривается в Минских соглашениях.

Завершился обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса
© Sputnik / Виктор Толочко
Сайдик: контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе

Следующий обмен, как заявил заместитель министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, может состояться в ближайшие два месяца по формуле "74 на 29". По его словам, есть данные о примерно 100 людях, которых находятся в Донбасее. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко заявил, что россиян будут обменивать на украинцев, отбывающих срок в тюрьмах РФ.

Заседание Контактной группы, где будет обсуждаться второй этап обмена военнопленными, планируется провести 18 января в Минске.

Военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса — ЛНР и ДНР — власти Украины начали в апреле 2014 года. По последним данным, предоставленными ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

О минском переговорном процессе, войне и интеграции >>

Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске трехсторонней контактной группы.

 
Теги: Минск
 
 
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Количество военнопленных, которые вернулись домой, оказалось меньше ранее заявленной цифры.

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