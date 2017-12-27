Лукашенко рассчитывает, что молодое поколение сбережет и приумножит достижения современной Беларуси

Александр Лукашенко

28 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что молодое поколение сбережет и приумножит достижения нынешнего. Об этом глава государства заявил сегодня во Дворце Республики на новогоднем благотворительном празднике для детей, который прошел в рамках акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

"Знаю, вы умные, наблюдательные и понимаете, что на Земле не все ваши сверстники могут вот так вот прийти к Президенту на елку, побывать на школьной елке, у родителей на предприятиях получить подарки. Далеко не все. Есть много мест на нашей планете, где дети не просто голодают, а умирают от голода. Я это говорю, чтобы мы с вами об этом помнили; если мы это будем помнить, мы будем ценить и прошлое, и настоящее, будем создавать, созидать лучшее будущее. Это очень важно, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы стараемся, чтобы вы не только гордились своей Родиной, но и сберегли ее, приумножили те достижения, которые достанутся вам от нынешних поколений. Это самая большая моя мечта, и я думаю, вы обязательно ее реализуете".

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