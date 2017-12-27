Лукашенко рассчитывает, что молодое поколение сбережет и приумножит достижения современной Беларуси

Александр Лукашенко

28 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что молодое поколение сбережет и приумножит достижения нынешнего. Об этом глава государства заявил сегодня во Дворце Республики на новогоднем благотворительном празднике для детей, который прошел в рамках акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

"Знаю, вы умные, наблюдательные и понимаете, что на Земле не все ваши сверстники могут вот так вот прийти к Президенту на елку, побывать на школьной елке, у родителей на предприятиях получить подарки. Далеко не все. Есть много мест на нашей планете, где дети не просто голодают, а умирают от голода. Я это говорю, чтобы мы с вами об этом помнили. Если мы это будем помнить, мы будем ценить и прошлое, и настоящее, будем создавать, созидать лучшее будущее. Это очень важно, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы стараемся, чтобы вы не только гордились своей Родиной, но и сберегли ее, приумножили те достижения, которые достанутся вам от нынешних поколений. Это самая большая моя мечта, и я думаю, вы обязательно ее реализуете".

Глава государства признался, что, собираясь на эту предновогоднюю встречу, вспоминал свои детские годы. "Они были счастливыми, также как и ваше детство. Многие проблемы, трудности, которые дети тогда испытывали, мы увидели только на расстоянии, прожив много лет. Было много недетских забот, был тяжелый труд - такое время было. Но у нас и у вас было одно общее - мы всегда с замиранием сердца ждали этот праздник, Деда Мороза, который обязательно должен прийти и принести подарки", - рассказал Президент.

Конечно, заметил он, подарки, которые дарили детям в те годы, отличаются от современных. "Но, говорят, не важно, какой подарок, важно внимание. И сегодня мы, взрослые, вы это видите, насколько можем, пытаемся преподносить вам подарки, особенно в канун Нового года. Да, мы жили в другое время, сегодня время изменилось, изменились и игрушки. Тогда были простые, не всем доступные, сегодня это хорошие, добротные игрушки, которые развивают детей. И мы гордимся, что смогли своим детям создать такую жизнь, при которой они будут иметь такие прекрасные игрушки", - заявил Александр Лукашенко.

По словам главы государства, как для любого родителя его ребенок - самый лучший, так и для Президента - дети его страны самые красивые и умные. "Вы все мои дети, за которых я отвечаю. И я горжусь этим", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что сегодня дети увлечены различными гаджетами, и это неизбежно для современного человека. Но Президент посоветовал ребятам почаще отрываться от компьютеров, бывать на свежем воздухе, чтобы видеть все, что происходит вокруг, не только через интернет. "Так вы будете богаче, красивее, современнее. Так вы не потеряете свою идентичность. Вы люди и должны владеть человеческими эмоциями. К сожалению, всего этого компьютер дать не может", - обратил внимание глава государства.

Президент подчеркнул, что для взрослых нет лучшего подарка, чем счастливые глаза и улыбки на лицах детей. "Мы живем и работаем ради этого. Верим, что, когда придет время, вы точно так будете радоваться счастливым глазам своих детей", - резюмировал Александр Лукашенко.

Глава государства поздравил маленьких зрителей с наступающим Новым годом и пожелал им сохранить веру в добро, чистоту души и искреннее отношение к людям, а также исполнения всех желаний.

Новогодний благотворительный праздник стал центральным событием акции "Наши дети". На главную елку страны были приглашены более 2,3 тыс. ребят 8-14 лет из всех регионов Беларуси. В их числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, воспитывающиеся в опекунских семьях, воспитанники кадетских училищ, дети из семей беженцев, учащиеся - победители международных, республиканских и региональных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, учащиеся, достигшие успехов в общественной работе.

Во время праздника ребятам показали красочное сказочное музыкально-сценическое шоу "Похитители времени, или Как спасти Новый год" в исполнении лучших творческих коллективов страны. Детям вручили новогодние подарки от Президента Беларуси.-0-