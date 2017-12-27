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Израиль создаст фонд на $50 млн для стран, поддерживающих его в ООН

28.12.2017 15:58 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек – Sputnik. Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаньяху планируют создать фонд помощи странам, которые станут голосовать за Израиль в ООН, сообщили местные СМИ.

Израиль создаст фонд на млн для стран, поддерживающих его в ООН
CC BY-SA 2.0 / Patrick Gruban / UN General Assembly
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В рамках фонда, получившего название "50 на 50", странам, которые оказали Израилю поддержку, удастся получить от него помощь в размере миллиона долларов.

Окажут ее в тех сферах, где Израиль является мировым лидером: водное и сельское хозяйство, кибербезопасность, технологии и т.д. Общий капитал фонда должен составить 50 миллионов долларов.

МИД Израиля уже работает над его созданием, ориентируясь на существующий бюджет, а глава правительства отдал распоряжение включить дополнительное финансирование в бюджет 2019 года.

Власти страны считают, что эти инвестиции могут привести к большому сдвигу в поддержке Израиля на международной арене.

 
Теги: Минск
 
 
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Страны Африки, Азии, Восточной Европы и Тихоокеанского региона, поддержавшие Израиль, смогут получить от него помощь в размере миллиона долларов.

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