Израиль создаст фонд на $50 млн для стран, поддерживающих его в ООН

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаньяху планируют создать фонд помощи странам, которые станут голосовать за Израиль в ООН, сообщили местные СМИ.

В рамках фонда, получившего название "50 на 50", странам, которые оказали Израилю поддержку, удастся получить от него помощь в размере миллиона долларов.

Окажут ее в тех сферах, где Израиль является мировым лидером: водное и сельское хозяйство, кибербезопасность, технологии и т.д. Общий капитал фонда должен составить 50 миллионов долларов.

МИД Израиля уже работает над его созданием, ориентируясь на существующий бюджет, а глава правительства отдал распоряжение включить дополнительное финансирование в бюджет 2019 года.

Власти страны считают, что эти инвестиции могут привести к большому сдвигу в поддержке Израиля на международной арене.