Опрос Гэллап: Обамой восхищаются сильнее, чем Трампом

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Действующий президент США Дональд Трамп уступает в рейтинге популярности своему предшественнику Бараку Обаме на 3%, свидетельствуют данные опроса Института Гэллапа.

Обаму поддерживают 17% опрошенных, Трампа – только 14%. В минувшем году разрыв был еще больше – за Трампа высказалось 15%, за Обаму – 22% опрошенных американцев.

Кандидата от демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон набрала 9% голосов и стала самой популярной женщиной, которой опрошенные восхищаются больше всего. Меланья Трамп получила 1% голосов, также как и бывшая госсекретарь Кондолиза Райз, действующая представитель США в ООН Никки Хэйли, герцогиня Кембриджская Кейт Мидлтон и певица Бейонсе.

Папа Франциск занял третью строчку в рейтинге самых популярных людей среди американцев и обошел изобретателя бизнесмена Илона Маска.

Трамп не первый президент, который уступает лидерство в этом рейтинге конкурентам. Гарри Трумэн, Ричард Никсон, Геральд Форт, Джимми Картер, Линдон Джонсон и Джордж Вашингтон Буш также теряли строчки в рейтинге. Обама возглавлял этот рейтинг с 2008 года, когда был впервые избран президентом США. По общему количество таких побед он уступает только Дуайту Эйзенхауэру, который был генералом во Вторую мировую и возглавлял Белый дом после войны. Он попал на первую строчку рейтинга 13 раз.