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"Золотой парашют" Мугабе: что Мнангагва предложил экс-диктатору

29.12.2017 11:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. В Хараре обнародовали государственную позицию по льготам, которые могут быть предоставлены бывшему президенту Зимбабве Роберту Мугабе.

В официальных бумагах говорится, что добровольно ушедший в отставку с поста президента Роберт Мугабе может рассчитывать на шестерых бодигардов, двух водителей, двух личных секретарей, личных помощников и сотрудников для его офиса. Для этого Роберту Мугабе власти планируют передать полностью укомплектованный офисный центр в любом столичном районе в Хараре.

"Золотой парашют" Мугабе: что Мнангагва предложил экс-диктатору
© AP/
Роберт Мугабе, африканский лидер в 1974 году

Официальные власти предусмотрели для пожилого бывшего диктатора и возможность передачи под личные нужды резиденции. Правда, ее площадь не должна превышать 5 000 квадратных метров, включая участок земли. При этом поместье должно насчитывать пять спален, а также гостевой домик с тремя спальнями, бассейн, два караульных помещения и два гаража.

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Благодаря милости нынешнего президента Эммерсона Мнангагвы, экс-главе Зимбабве также полагаются не менее трех домашних работников, двух садовников, двух поваров, двух официантов и двух прачек.

Информация о выходном пособии для Мугабе была размещена в официальном зимбабвийском правительственном бюллетене в графе нормативно-правовых актов.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе подал в отставку под давлением своих соратников из правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF).

Эммерсон Мнангагва 24 ноября принял присягу уже в качестве нового президента Зимбабве.

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Теги: Минск
 
 
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Власти Зимбабве опубликовали официальную версию льгот, на которые претендует Роберт Мугабе после добровольного ухода с поста президента африканской страны.

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