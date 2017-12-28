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Лукашенко: в Беларуси приняты беспрецедентные меры по поддержке материнства и детства

29.12.2017 11:59 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко: в Беларуси приняты беспрецедентные меры по поддержке материнства и детства

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси приняты беспрецедентные меры по поддержке материнства и детства. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нигде в мире нет такой поддержки материнства и детства, как в Беларуси", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент рассказал, что когда при обсуждении бюджета на следующий год рассматривался вопрос финансирования соответствующих расходов, то он попросил представить ему консолидированную информацию на этот счет. "Когда собрали воедино на пять страниц, и я это прочитал, действительно подумал, что мы тратим колоссальные деньги", - отметил Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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