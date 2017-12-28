Журналисты подарили Президенту Беларуси эксклюзивный набор елочных украшений

29 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Журналисты сегодня во время общения Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями СМИ подарили главе государства к Новому году эксклюзивный набор елочных украшений, передает корреспондент БЕЛТА.

Идея подготовить подарок для Президента возникла буквально пару недель назад. Причем хотелось, чтобы это была вещь со смыслом и душевным теплом, с чем ассоциируются новогодние и рождественские праздники.

Журналисты сами подбирали дизайн и определяли тематическое исполнение подарка. На расписанных вручную стеклянных елочных шарах изображены знаковые места из всех регионов Беларуси. Это архитектура древнего Полоцка, Мирский и Несвижский замки, Дворец Независимости, спортивные и религиозные объекты, виды Беловежской пущи и многое другое. Не обошли стороной и малую родину главы государства. На одном из шаров изображен родной дом Александра Лукашенко в Шкловском районе и комбайн "Палессе" - именно тот, за работой которого белорусский лидер наблюдал во время рабочей поездки летом этого года.

Замысел удалось реализовать благодаря белорусским умельцам. Примечательно, что никто из них не был информирован, для кого именно готовится подарок. Несмотря на предпраздничную загруженность, они согласились взяться за работу и выполнили ее в кратчайшие сроки.

"Спасибо! Сегодня же водружу на свою елку", - пообещал глава государства.

Журналисты также поинтересовались у Александра Лукашенко, какой подарок для него в следующем году стал бы наиболее желанным. Президент отметил, что это не новый для него вопрос, и его порой задают в том числе его дети. "Я говорю: вы мне не сможете подарить то, что я хочу", - рассказал Президент.

"А вот все вы сможете", - отметил Александр Лукашенко.

Он пояснил, что когда едет по городу, то всегда обращает внимание на то, что происходит вокруг, идущих по тротуарам людей. "Я через это уже чувствую настроение общества. И если человек улыбается, у него хорошее настроение, я знаю, что жизнь терпима, - сказал белорусский лидер. - А я хочу видеть проявление этого: ваше хорошее настроение и ваши улыбки. Самое главное, чтобы ваши родные, настоящие и будущие дети никогда вас не огорчали и не болели".-0-