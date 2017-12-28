Санкции в адрес России ударили по белорусской экономике

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Санкции со стороны США и Евросоюза в адрес России повлияли на благосостояние белорусов, заявил политолог Александр Шпаковский в пресс-центре Sputnik.



© Sputnik/ Владимир Астапкович Евросоюз на полгода продлил санкции против России

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций в отношении России до 31 июля 2018 года. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Власти СШАпообещали также ввести новые санкции в феврале 2018 года в банковской сфере. Россия заявила о готовности ответить "зеркально".

"Санкции для нашей страны стали катастрофой. Это потери в десятки миллиардов долларов, которые ощущают на себе все жители. Другое дело, что не каждый понимает, почему не растет уровень жизни, не повышаются зарплаты, а это происходит в том числе из-за той внешнеэкономической конъюнктуры, которая сложилась вокруг нашей страны. Даже логистические схемы поставки в Россию, на запад оказались во многом нарушены", — считает Шпаковский.

Падение товарооборота с Российской Фдерацией, которое фиксировалось в 2015-2016 годах, по его словам, в том числе вызвано санкциями и экономической состоятельностью России.

Эксперт полагает маловероятным сценарием снятие санкций, и прогнозирует, что они будут усиливаться. Европейский Союз, отдельные отрасли которого также страдают от санкций — сельское хозяйство в частности — в данной ситуации не является самостоятельным актором, а действует, по мнению Шпаковского, в форваторе внешней политики Вашингтона.

Политолог считает, что "трампомания" в России была неоправданной.

"Россия не заинтересовывает США как сильный геополитический полюс. Позиция Путина по восстановлению статуса сверхдержавы Трампа не устраивает. Опасно то, что в американской стратегии сдерживания России важное место занимает технологическое эмбарго. США пытаются ограничить доступ технологий в Российскую Федерацию, и потому России следует коренным образом менять подход к поддержке науки. Сегодня Россия инвестирует в науку около 1% ВВП. Это откровенно мало для сверхдержавы, Советский Союз инвестировал до 5%", — отметил он.