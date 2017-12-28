22 декабря в Минске под эгидой общественной инициативы "Гражданский форум: Беларусь, Украина, Россия" представители экспертного сообщества трех стран собрались за круглым столом: "Украина, Россия, Беларусь и Европейский союз: безопасность, интеграция, ценности", чтобы обсудить ряд острых международных вопросов, одним из которых является украинский кризис.

"Мы можем увидеть целый набор антибелорусских высказываний со стороны Украины, я хотел бы обратить внимание на события, которые этому предшествовали: это создание контактной группы Волкер — Сурков и ее функционирование, выход на конкретные решения, в том числе и по миротворцам. После заявления Беларуси о готовности отправить своих миротворцев в зону конфликта, мы видим сильнейший антибелорусский накат в СМИ Украины, здесь делаются определенные выводы, что формат белорусских миротворцев неприемлем для "ястребов", так как это выводит конфликт из тлеющей стадии и принуждает враждующие стороны отойти от милитаристского дискурса, перестают работать определенные манипулятивные механизмы", — рассказал в своем выступлении белорусский политолог Петр Петровский.

В свою очередь российский политолог Сергей Пантелеев отметил конструктивный подход Беларуси в деле нормализации ситуации в Украине.

"Белорусское заявление о готовности отправить своих миротворцев в Украину — это попытка обозначить свое участие в условиях очевидной деградации Минских соглашений. И это конструктивный подход в сложившейся ситуации, который соответствует российской модели миротворческой операции, тут мы продолжаем выступать в качестве союзников. Но при этом стоит отметить, что те предложения, которые озвучиваются Волкером по американо-украинскому варианту, неприемлемы для России и направлены на то, чтобы радикализировать ситуацию осуществить очередную пропагандистскую атаку. Негативный образ России как страны агрессора, является одним из базовых принципов существования современного украинского политического режима: убери этот образ врага — все остальное посыплется. Это определяющие факторы их легитимизации и тот главный товар, который Украина сегодня продает вовне", — сказал Пантелеев.

Выступление продолжил директор Украинского института Анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, который пояснил причины ожесточенной атаки на минскую переговорную площадку.



© Sputnik / Виктор Толочко Сайдик: контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе

"Минский формат больше не нужен украинскому государству, более того, он опасен для украинской власти. Хотя изначально переговорная площадка в Минске обеспечивала существование власти в Украине, обеспечивая не продвижение линии фронта, она сняла угрозу наступления войск ДНР и ЛНР, соответственно была снята угроза существования режима. Поэтому раньше не взирали на голосование Беларуси в ООН, забывали о том, что страна входит в ОДКБ и является членом "Союзного государства". В преддверии выборов в Украине появляется риск, что могут заставить делать определенные шаги в рамках Минских соглашений и это вызовет кризис отношений между властью и правыми радикалами в обществе. Поэтому сегодня для украинского режима минский формат опасен, не нужен и его будут разрушать", — сказал Бортник.

Украинский политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков назвал Волкера "черным демоном минского процесса".

"В свое время была надежда на то, что американцы, посылая Волкера, хотят выстроить диалог с Москвой. Но в реальности мы видим с его стороны попытки спровоцировать Россию. Тем самым Волкер разрушает ту конструкцию, которая могла бы сохранить мир. Минский процесс сдерживает существование формата от совершенно иррациональных шагов", — сказал Рудяков.

По итогам работы Форума, его участники пришли к выводу, что в сложившейся ситуации минской площадке необходима поддержка экспертного сообщества.