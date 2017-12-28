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Выборы: ждать ли перемен в феврале 2018 года

29.12.2017 15:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Политическое поле после проведения в феврале 2018 года местных выборов в Беларуси не изменится, заявил в пятницу в пресс-центре Sputnik политолог Александр Шпаковский.

Выборы: ждать ли перемен в феврале 2018 года
© Sputnik / Виктор Толочко
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Выборы в местные советы депутатов пройдут в Беларуси 18 февраля 2018-го. Уже идет активный сбор подписей в поддержку претендентов на депутатские мандаты. Кандидатами в депутаты местных советов в Беларуси выдвинуто 7 727 человек. Ранее речь заходила о возможном изменении избирательного законодательства, однако Шпаковский уверен: до выборов оно меняться не будет.

"То есть, пройдут выборы по нынешнему уровню, без изменения. А что касается итогов голосования — выбор делает белорусский народ", — отметил он.

Политолог напомнил: по итогам парламентских выборов в Палату Представителей Беларуси прошли два оппозиционных кандидата — Анна Канопацкая и Елена Анисим.

"Если эти политические силы сумеют привлечь на свою сторону избирателей, то можно прогнозировать появление в местных советах депутатов какого-то количества оппозиционно настроенных политиков", — предположил Шпаковский.

Выборы: ждать ли перемен в феврале 2018 года
© Sputnik/
Гид по выборам в местные Советы депутатов

В то же время, Шпаковский не думает, что что-то кардинально изменится.

"Оппозиция в кадровом отношении является достаточно слабой, основная конкуренция будет в Минске и крупных городах. Выборы в местные советы часто вообще проходят на безальтернативной основе — нет таких кадров и заинтересованности в обретении мандата, как правило", — добавил он.

Политическое поле Беларуси, заключил Шпаковский, после местных выборов вряд ли изменится. 

 
Теги: Минск
 
 
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Избирательное законодательство перед местными выборами меняться не будет, все пройдет по старым правилам, полагает политолог.

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