Путин поздравил Лукашенко с Рождеством и Новым годом

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с Рождеством и Новым годом, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер в поздравлении Лукашенко выразил убежденность в том, что Российская Федерация и Республика Беларусь будут и впредь плодотворно работать над решением актуальных вопросов двусторонней повестки дня, укреплять интеграционные связи в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, эффективно координировать усилия в СНГ и ОДКБ

В 2017 году отмечалось 25-летие установления дипломатических отношений между Россией и Беларусью.

"Удалось в очередной раз убедиться в том, каких значительных результатов добились союзные страны в развитии взаимовыгодного сотрудничества во всех областях", — говорится в поздравлении.

Также глава России поздравил с праздниками президента США Дональда Трампа и отметил, что диалог РФ и США нужен для нахождения ответов на глобальные вызовы.

В поздравлении президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Путин подчеркнул, что в уходящем году удалось заметно продвинуться вперед в развитии двустороннего сотрудничества.

Поздравляя президента Сирии Башара Асада, российский лидер отметил, что РФ будет и далее оказывать всяческое содействие Сирии в защите государственного суверенитета.

В поздравлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера Путин подтвердил готовность к продолжению диалога и совместной работы.

Также глава Российской Федерации поздравил с Рождеством и Новым года премьер-министра Японии Синдзо Абэ, лидера КНР Си Цзиньпина, президента Армении Сержа Саргсяна, королеву Елизавету и премьера Великобритании Терезу Мэй и других глав государств и правительств.

В послании Папе Римскому Франциску Владимир Путин выразил надежду на продолжение укрепления межцивилизационного и межконфессионального диалога.