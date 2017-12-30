31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О республиканском бюджете на 2018 год". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Подписаны также законы "О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Республики Беларусь" и "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2018 год".

Как сообщалось ранее, в качестве основных параметров для расчета проекта бюджета на 2018 год принят консервативный сценарий внешних условий.

Бюджет утвержден по расходам в Br19,751 млрд исходя из прогнозируемого объема доходов в Br20,485 млрд. Профицит ожидается в размере Br733,88 млн и будет направлен на погашение части государственного долга. В общем объеме консолидированного бюджета 65% занимают так называемые первоочередные расходы - на выплату зарплаты и трансфертов населению, обслуживание госдолга, приобретение лекарств, продуктов питания, оплату коммунальных услуг и межбюджетные трансферты. Треть консолидированного бюджета составляют расходы на заработную плату в сумме Br10,6 млрд.

В 2018 году планируется существенно увеличить бюджетные ассигнования на образование, здравоохранение, а также на повышение зарплат. Так, на образование будет выделено на 9,6% больше, чем в текущем году, на здравоохранение - на 3,5%. В целом из консолидированного бюджета на эти отрасли предусматривается соответственно Br5,6 млрд и Br4,8 млрд. Фонд оплаты труда с начислениями в 2018 году в целом по консолидированному бюджету по сравнению с текущим годом увеличится на Br1,2 млрд.

Налоговая нагрузка в 2018 году составит не более 25,5% к ВВП и не превысит предусмотренного в программных документах социально-экономического развития на пятилетку уровня в 26% к ВВП.

Общая сумма доходов внебюджетного фонда соцзащиты населения на 2018 год запланирована в Br13,58 млрд. Расходная часть бюджета фонда рассчитана в сумме Br13,393 млрд. Бюджет фонда сформирован с превышением доходов над расходами в Br188 млн.

Основная сумма расходов бюджета фонда направляется на пенсионное обеспечение - 75,86%, или Br10,159 млрд. На выплату пособий по временной нетрудоспособности, материнству, семейных пособий, пособий по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком, пособий по уходу за инвалидом первой группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, на погребение, а также оказание услуг по их выплате будет направлено Br3 млрд, или 22,53% расходов бюджета.

Закон "О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Республики Беларусь" призван обеспечить оптимизацию бюджетного процесса. Реализация его положений позволит повысить открытость для общества и средств массовой информации процедур рассмотрения и принятия закона о республиканском бюджете и решении местных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый год. Кроме того, она будет способствовать созданию четкой системы по контролю за поступлением неналоговых доходов бюджета через законодательное закрепление института администратора доходов бюджета.-0-