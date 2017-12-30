Лукашенко и мировые лидеры обмениваются поздравлениями с Новым годом

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления с приближающимся Новым годом ряду иностранных лидеров, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Первым из зарубежных лидеров Лукашенко поздравил российского президента Владимира Путина еще за несколько дней до Нового года. В воскресенье приветственные послания белорусского лидера также были направлены ряду коллег.

Так, поздравления Лукашенко уже направил председателю КНР, главам стран-партнеров по интеграционным объединениям, а также руководителям многих других государств и главам международных и региональных организаций, мировым общественным и религиозным деятелям.

Получает уже поздравления и сам президент Беларуси: от глав стран СНГ, Евросоюза, руководства Китая, короля Иордании и королевы Дании, канцлера Германии, президентов Венесуэлы, Аргентины, Египта, ОАЭ, Монголии, Кореи, Пакистана, Кении и многих других стран.

Также поздравили белорусского лидера и генсеки международных организаций — в том числе ОДКБ и НАТО.