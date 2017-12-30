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Выдвижение в избиркомы завершается в Беларуси
31.12.2017 17:08 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 дек — Sputnik. Выдвижение в участковые избирательные комиссии на местные выборы 28-го созыва завершается в Беларуси в воскресенье, сообщает Sputnik.
© Sputnik/ Виктор Толочко
В участковые избирательные комиссии (УИК) выдвигать членов могут партии, объединения и коллективы. Выдвигать свои кандидатуры в комиссии могут и граждане.
Выдвижение кандидатур в участковые избирательные комиссии завершается 31 декабря. Сами же комиссии будут созданы не позже 3 января 2018-го.
В то же время, до 8 января продолжатся выдвижение кандидатов в местные советы депутатов.
Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля. В этот день депутатами районных, сельских, городских и областных советов станут около 18 тысяч человек. О своем участии в выборах уже заявил ряд белорусских партий и общественных объединений.
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Выдвижение кандидатов в депутаты продлится по 8 января включительно.
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