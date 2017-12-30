Выдвижение в избиркомы завершается в Беларуси

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Выдвижение в участковые избирательные комиссии на местные выборы 28-го созыва завершается в Беларуси в воскресенье, сообщает Sputnik.



© Sputnik/ Виктор Толочко Выборы: ждать ли перемен в феврале 2018 года

В участковые избирательные комиссии (УИК) выдвигать членов могут партии, объединения и коллективы. Выдвигать свои кандидатуры в комиссии могут и граждане.

Выдвижение кандидатур в участковые избирательные комиссии завершается 31 декабря. Сами же комиссии будут созданы не позже 3 января 2018-го.

В то же время, до 8 января продолжатся выдвижение кандидатов в местные советы депутатов.

Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля. В этот день депутатами районных, сельских, городских и областных советов станут около 18 тысяч человек. О своем участии в выборах уже заявил ряд белорусских партий и общественных объединений.