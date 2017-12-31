Пенсионный возраст повысят в Беларуси с 1 января

МИНСК, 1 янв — Sputnik. Повышение пенсионного возраста в Беларуси продолжится с 1 января 2018 года — это второй этап повышения пенсионного возраста в стране.



© AP/ Vasily Fedosenko Лукашенко рассказал, когда в Беларуси начнут расти пенсии

Возраст возможного выхода на пенсию начали повышать с 1 января 2017 года и будут это делать еще несколько раз. Белорусские власти анонсировали всего 6 этапов до 2022 года — это минимальные темпы, которые может себе позволить государство.

Своеобразный переходный этап затронул мужчин 1957-1959 годов рождения и женщин 1962-1964 годов рождения — для них повышение будет проходить постепенно.

Государство планирует повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 63 лет, для женщин — 58 лет. То есть пенсионный возраст поэтапно повышают на 3 года.



© Sputnik/ Повышение пенсионного возраста

Кстати, в Польше в минувшем году приняли решение не повышать пенсионный возраст. Соответствующий закон обойдется бюджету соседней республики в текущем году в 240 миллионов евро, в 2018-м году — 2,3 миллиарда евро. Большинство поляков заявили о намерении воспользоваться своим правом выйти на пенсию в установленном законом возрасте.