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Пенсионный возраст повысят в Беларуси с 1 января
01.01.2018 06:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 янв — Sputnik. Повышение пенсионного возраста в Беларуси продолжится с 1 января 2018 года — это второй этап повышения пенсионного возраста в стране.
© AP/ Vasily Fedosenko
Возраст возможного выхода на пенсию начали повышать с 1 января 2017 года и будут это делать еще несколько раз. Белорусские власти анонсировали всего 6 этапов до 2022 года — это минимальные темпы, которые может себе позволить государство.
Своеобразный переходный этап затронул мужчин 1957-1959 годов рождения и женщин 1962-1964 годов рождения — для них повышение будет проходить постепенно.
Государство планирует повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 63 лет, для женщин — 58 лет. То есть пенсионный возраст поэтапно повышают на 3 года.
© Sputnik/
Повышение пенсионного возраста
Кстати, в Польше в минувшем году приняли решение не повышать пенсионный возраст. Соответствующий закон обойдется бюджету соседней республики в текущем году в 240 миллионов евро, в 2018-м году — 2,3 миллиарда евро. Большинство поляков заявили о намерении воспользоваться своим правом выйти на пенсию в установленном законом возрасте.
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В настоящее время в Беларуси работает почти каждый четвертый пенсионер.
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