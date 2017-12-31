Акции протеста в Иране: число жертв выросло до 12 человек

МИНСК, 1 янв — Sputnik. В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста, в ходе которых был нанесен незначительный ущерб муниципальной собственности и автобусным остановкам, движение в некоторых частях города было затруднено.

Соцсети под запретом

Власти Ирана приняли решение заблокировать доступ к приложению Instagram и мессенджеру Telegram. Министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми заявил, что социальные сети отключены временно.

"Слухи о постоянном отключении социальных сетей не соответствуют действительности. Кажется, что их целью является создание социального недовольства и пессимизма", — написал в Twitter Мохаммад Джавад Азери Джахроми, не уточнив, кого именно он имеет в виду.

Их злит наш триумф

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других государств.

"Не все люди на улицах — те, кем руководят иностранцы, есть те, кто протестует в связи с собственными чувствами и проблемами", — сказал Роухани. Он также заявил, что некоторые страны, в частности Саудовская Аравия, пытались "спровоцировать беспорядки".

В Иране борются две политические группы — либеральные реформаторы, которых возглавляет президент Хасан Роухани, и консерваторы, которые стремятся сохранить мощную исламскую составляющую, которую ввел создатель исламской республики аятолла Хомейни.

Перемен требуют наши сердца

Президент США Дональд Трамп осудил "отключение интернета" на фоне протестов в Иране и заявил в Twitter, что пришло время изменений для Ирана.

"Иран проваливается на каждом уровне, несмотря на ужасное соглашение, заключенное между ним и администрацией Обамы. Многие годы великий иранский народ страдает от репрессий. Они изголодались по еде и свободе. Наряду с правами человека материальное благо Ирана захвачено. Время для изменений", — написал Трамп.

США обвиняют Иран в поддержке терроризма, включая шиитское движение "Хезболлах", которое США внесли в список террористических организаций.