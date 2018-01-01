Во главе Евросоюза стала беднейшая и самая коррумпированная страна

МИНСК, 1 янв — Sputnik. Болгария в первый день нового 2018 года приняла председательство в Совете ЕС у Эстонии и сдаст свой пост в июле 2018 года Австрии.

Эксперты обратили внимание, что руководить Европой полгода будет самая бедная ее страна, занимающая последнее место в ЕС по уровню ВВП на душу населения. А вот в рейтинге самых коррумпированных европейских стран Болгария наоборот занимает лидирующие позиции.

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Болгарское председательство выбрало четыре приоритетных области:

углубление финансово-экономической интеграции Евросоюза,

стабильность Европы,

безопасность ЕС,

цифровая экономика.

Во время своего председательствования Болгария будет руководить всеми министерскими встречах еврочиновников, кроме заседаний глав МИД, и отвечать за повестку заседаний Совета ЕС на экспертных и политических уровнях.

А проблемы в 2018 году придется решать весьма острые для Европы: первым номером в повестке стоит обеспечение единства стран-членов Евросоюза на фоне раскола по таким серьезным вопросам, как миграционная политика и верховенство права в Польше. Болгария также намерена поставить вопрос и о снятии антироссийских санкций.

Да и просто организовывать встречи на высоком уровне беднейшему члену ЕС будет непросто: как ожидается, за время председательства Болгарии будет проведено 300 встреч в самой стране и 1500 встреч на высшем экспертом уровне в Страсбурге и Брюсселе.

Как прошло эстонское председательство

Правительство Эстонии уже отчиталось о своем полугодовом руководстве ЕС.

За время председательства Эстонии в ЕС внесено 377 новых инициатив, в Таллине прошли 275 мероприятий, в Брюсселе — 1,2 тысячи рабочих групп и 31 неформальная встреча министров. Самым крупным мероприятиям во время председательства Эстонии стал прошедший в Таллине Цифровой саммит, в котором участвовали главы государств Евросоюза.

Таллинну также удалось сэкономить 7 млн евро из бюджета председательства республики в Совете Евросоюза. Эстония передала Болгарии председательство в ЕС с чувством глубокого удовлетворения за проделанную работу.