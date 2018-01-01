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Во главе Евросоюза стала беднейшая и самая коррумпированная страна
01.01.2018 18:54 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 янв — Sputnik. Болгария в первый день нового 2018 года приняла председательство в Совете ЕС у Эстонии и сдаст свой пост в июле 2018 года Австрии.
Эксперты обратили внимание, что руководить Европой полгода будет самая бедная ее страна, занимающая последнее место в ЕС по уровню ВВП на душу населения. А вот в рейтинге самых коррумпированных европейских стран Болгария наоборот занимает лидирующие позиции.
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Болгарское председательство выбрало четыре приоритетных области:
Во время своего председательствования Болгария будет руководить всеми министерскими встречах еврочиновников, кроме заседаний глав МИД, и отвечать за повестку заседаний Совета ЕС на экспертных и политических уровнях.
А проблемы в 2018 году придется решать весьма острые для Европы: первым номером в повестке стоит обеспечение единства стран-членов Евросоюза на фоне раскола по таким серьезным вопросам, как миграционная политика и верховенство права в Польше. Болгария также намерена поставить вопрос и о снятии антироссийских санкций.
Да и просто организовывать встречи на высоком уровне беднейшему члену ЕС будет непросто: как ожидается, за время председательства Болгарии будет проведено 300 встреч в самой стране и 1500 встреч на высшем экспертом уровне в Страсбурге и Брюсселе.
Как прошло эстонское председательство
Правительство Эстонии уже отчиталось о своем полугодовом руководстве ЕС.
За время председательства Эстонии в ЕС внесено 377 новых инициатив, в Таллине прошли 275 мероприятий, в Брюсселе — 1,2 тысячи рабочих групп и 31 неформальная встреча министров. Самым крупным мероприятиям во время председательства Эстонии стал прошедший в Таллине Цифровой саммит, в котором участвовали главы государств Евросоюза.
Таллинну также удалось сэкономить 7 млн евро из бюджета председательства республики в Совете Евросоюза. Эстония передала Болгарии председательство в ЕС с чувством глубокого удовлетворения за проделанную работу.
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Слоганом болгарского председательства станет девиз самой страны: "В единстве сила", но Европе предстоит решать проблемы раскола.
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