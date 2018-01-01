Ким Чен Ын готов к диалогу, но держит красную кнопку на столе

МИНСК, 1 янв — Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу пожелал успеха зимней Олимпиаде в Пхенчхане и призвал к началу массового производства межконтинентальных баллистических ракет.

Олимпийские амбиции

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля. Ким Чен Ын заявил, что готов принять все необходимые меры, в том числе направить делегацию, и для этого могут "в ближайшее время провести встречу властей Севера и Юга".



© REUTERS/ KCNA Новогодняя иллюминация в столице Северной Кореи

Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина поприветствовала готовность лидера КНДР Ким Чен Ына одобрить участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в феврале. А эксперты Института стратегии национальной безопасности Южной Кореи (INSS) не исключают, что КНДР может потребовать снятия санкций против Пхеньяна в обмен на положительное решение об участии северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что участие команды КНДР в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчане является "единственным человеческим ответом на апоплексические сценарии"

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал позитивным желание Пхеньяна участвовать в Олимпиаде. По его словам, это свидетельствует, что КНДР не хочет уходить в глухую изоляцию.

Ядерная готовность

А вот, пообещав осуществить новый запуск межконтинентальной баллистической ракеты, Ким Чен Ын "нарывается на новые санкции", полагает Косачев.

Лидер Северной Кореи предупредил, что держит наготове "ядерную кнопку" у себя на столе. Он добавил, что прибегнет к использованию ядерного оружия только в том случае, если возникнет угроза безопасности страны.



© REUTERS/ KCNA Ледяная скульптура северокорейской баллистической ракеты

В свою очередь, Франц Клинцевич напомнил, что позиция России по ядерной программе КНДР остается неизменной.

"Мы настойчиво предлагаем ее лидеру Ким Чен Ыну поменять на своем столе ядерную кнопку на бутылку шампанского, которая будет особенно уместна в эти новогодние дни", — добавил Клинцевич.