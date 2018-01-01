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Сеул предложил Северной Корее провести переговоры

02.01.2018 13:46 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 янв — Sputnik. Республика Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне, заявил министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн.

Сеул предложил Северной Корее провести переговоры
© Sputnik/ Илья Питалев
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Как сообщают мировые СМИ, переговоры могут состояться 9 января в пункте Пханмунджом, который является демилитаризированной зоной между двумя государствами.

"Мы ожидаем, что Юг и Север смогут обсудить как вопрос участия северной стороны в Олимпиаде в Пхенчхане, так и другие интересующие вопросы по улучшению отношений", — уточнил Чо Мен Гюн.

Южная Корея выступила с инициативой провести деловые переговоры после выступления лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с пожеланиями успехов Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. Глава КНДР выразил надежду, что в соревнованиях смогут принять участие и северокорейские спортсмены. Оргкомитет Олимпийских игр воспринял заявление положительно.

В предыдущий раз диалог на уровне заместителей министров Республики Корея и КНДР прошел два года назад, в декабре 2015 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Дата встречи КНДР и Республики Корея предварительно назначена на 9 января.

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