|
Сеул предложил Северной Корее провести переговоры
02.01.2018 13:46 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Республика Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне, заявил министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн.
© Sputnik/ Илья Питалев
Как сообщают мировые СМИ, переговоры могут состояться 9 января в пункте Пханмунджом, который является демилитаризированной зоной между двумя государствами.
"Мы ожидаем, что Юг и Север смогут обсудить как вопрос участия северной стороны в Олимпиаде в Пхенчхане, так и другие интересующие вопросы по улучшению отношений", — уточнил Чо Мен Гюн.
Южная Корея выступила с инициативой провести деловые переговоры после выступления лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с пожеланиями успехов Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. Глава КНДР выразил надежду, что в соревнованиях смогут принять участие и северокорейские спортсмены. Оргкомитет Олимпийских игр воспринял заявление положительно.
В предыдущий раз диалог на уровне заместителей министров Республики Корея и КНДР прошел два года назад, в декабре 2015 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дата встречи КНДР и Республики Корея предварительно назначена на 9 января.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии