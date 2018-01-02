Конституционный суд Молдовы приостановил полномочия президента Додона

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Конституционный суд Молдовы во вторник принял решение приостановить полномочия президента Игоря Додона, сообщил Sputnik Молдова .

Ранее лидер Молдовы утвердил предложенные отставки, но два раза отклонил кандидатуры на министерские должности, которые были представлены правительством Павла Филипа. В результате группа депутатов парламента обратилась в Конституционный суд, чтобы избежать институционального блокирования. Действия Игоря Додона суд счел нарушением законодательства республики – глава государства вправе только один раз отклонять кандидатуры.

Вместо главы государства указы о назначении новых членов правительства подпишет председатель парламента Андриан Канду.

"В качестве исполняющего обязанности президента в ближайшее время подпишу декрет о назначении министров и приму их клятву", — написал Канду в Facebook.

Игорь Додон прокомментировал решение Конституционного суда о временном отстранении от должности. На своей странице в Facebook политик написал, что решения Конституционного суда противоречивы.

"Что касается моей позиции, то я принял решение не уступать. Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров", — говорится в сообщении Додона.

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