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Конституционный суд Молдовы приостановил полномочия президента Додона
02.01.2018 18:24 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Конституционный суд Молдовы во вторник принял решение приостановить полномочия президента Игоря Додона, сообщил
Ранее лидер Молдовы утвердил предложенные отставки, но два раза отклонил кандидатуры на министерские должности, которые были представлены правительством Павла Филипа. В результате группа депутатов парламента обратилась в Конституционный суд, чтобы избежать институционального блокирования. Действия Игоря Додона суд счел нарушением законодательства республики – глава государства вправе только один раз отклонять кандидатуры.
Вместо главы государства указы о назначении новых членов правительства подпишет председатель парламента Андриан Канду.
"В качестве исполняющего обязанности президента в ближайшее время подпишу декрет о назначении министров и приму их клятву", — написал Канду в Facebook.
Игорь Додон прокомментировал решение Конституционного суда о временном отстранении от должности. На своей странице в Facebook политик написал, что решения Конституционного суда противоречивы.
"Что касается моей позиции, то я принял решение не уступать. Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров", — говорится в сообщении Додона.
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Исполнять обязанности главы государства будет Андриан Канду – спикер парламента.
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