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Моя ядерная кнопка больше: Трамп и Ким Чен Ын обменялись любезностями
03.01.2018 08:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп ответил председателю КНДР Ким Чен Ыну на слова о том, что у того постоянно на столе находится "ядерная кнопка", свои слова американский лидер привел в микроблоге в Twitter.
© REUTERS/ Lucas Jackson
Выступив в понедельник с новогодним обращением северокорейскому народу Ким Чен Ын заявил, что кнопку запуска ядерных ракет он держит наготове. В свою очередь Трамп прокомментировал это заявление.
"Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо более мощная, чем его, и моя кнопка работает", — написал президент США.
Конгрессмен от демократической партии Тед Лье прокомментировал новогоднее "бряцание оружием" глав США и КНДР, попросив американских политиков поддержать проект, запрещающий Трампу наносить первым ядерный удар без санкции на то конгресса. Законопроект был внесен в конгресс год назад и до сих пор остался без движения.
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Главы США и КНДР обменялись своеобразными "новогодними приветствиями", на что конгрессмен напомнил о необходимости запретить Трампу наносить удар первым.
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