Моя ядерная кнопка больше: Трамп и Ким Чен Ын обменялись любезностями

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп ответил председателю КНДР Ким Чен Ыну на слова о том, что у того постоянно на столе находится "ядерная кнопка", свои слова американский лидер привел в микроблоге в Twitter.



© REUTERS/ Lucas Jackson США не признают переговоры, пока КНДР не откажется от ядерного оружия

Выступив в понедельник с новогодним обращением северокорейскому народу Ким Чен Ын заявил, что кнопку запуска ядерных ракет он держит наготове. В свою очередь Трамп прокомментировал это заявление.

"Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо более мощная, чем его, и моя кнопка работает", — написал президент США.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г.

​Конгрессмен от демократической партии Тед Лье прокомментировал новогоднее "бряцание оружием" глав США и КНДР, попросив американских политиков поддержать проект, запрещающий Трампу наносить первым ядерный удар без санкции на то конгресса. Законопроект был внесен в конгресс год назад и до сих пор остался без движения.