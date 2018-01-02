ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп: платим Палестине сотни миллионов долларов и не получаем уважения

03.01.2018 10:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Дональд Трамп призвал лидера Палестины сесть за стол переговоров под угрозой отмены финансирования, сообщают мировые СМИ.

Прежде представитель США при ООН Ники Хейли заявила, что США планируют сократить финансирование БАПОР — агентство ООН, которое занимается помощью палестинским беженцам в Сирии, Ливане, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа – если Палестина на вернется к переговорам.

США платят "Палестинцам сотни миллионов долларов в год и не получают взамен благодарности или уважения", написал в своем аккаунте в Twitter Трамп.

​Администрация США в плане бюджета на 2018 год выделила на экономическое развитие и обеспечение безопасности на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа 260 миллионов долларов.

Трамп: платим Палестине сотни миллионов долларов и не получаем уважения
© Sputnik/ Радик Амиров
Признание Иерусалима столицей Израиля приведет к конфликту

В декабре советник президента Палестины Набиль Шаат заявил, что правительство не против участия США в новом формате урегулирования палестино-израильского конфликта, но официальный Вашингтон не должен полностью подчинять себе мирный процесс, в котором доминирует с 1994 года. Он считает, что необходим новый формат переговоров по урегулированию ситуации.

В минувшем месяце Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил перенести в этот город американское посольство. Следом еще девять государств заявили о готовности перенести дипмиссии из Тель-Авива в Иерусалим. Предложение не встретило одобрения среди большинства государств-членов ООН, поэтому Трамп заявил о намерении сократить финансирование это организации (большую часть бюджета ООН, около 22%, составляют взносы США). Решение признать Иерусалим столицей Израиля было позитивно встречено в официальном Тель-Авиве, где планируют назвать именем Трампа железнодорожную станцию у Стены плача.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 140
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США пригрозил сократить расходы в адрес Палестины, если ее власти не согласятся провести мирные переговоры.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Моя ядерная кнопка больше: Трамп и Ким Чен Ын обменялись любезностями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика