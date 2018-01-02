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Трамп: платим Палестине сотни миллионов долларов и не получаем уважения
03.01.2018 10:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Дональд Трамп призвал лидера Палестины сесть за стол переговоров под угрозой отмены финансирования, сообщают мировые СМИ.
Прежде представитель США при ООН Ники Хейли
США платят "Палестинцам сотни миллионов долларов в год и не получают взамен благодарности или уважения", написал в своем аккаунте в Twitter Трамп.
Администрация США в плане бюджета на 2018 год выделила на экономическое развитие и обеспечение безопасности на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа 260 миллионов долларов.
© Sputnik/ Радик Амиров
В декабре советник президента Палестины Набиль Шаат заявил, что правительство не против участия США в новом формате урегулирования палестино-израильского конфликта, но официальный Вашингтон не должен полностью подчинять себе мирный процесс, в котором доминирует с 1994 года. Он считает, что необходим новый формат переговоров по урегулированию ситуации.
В минувшем месяце Трамп
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Президент США пригрозил сократить расходы в адрес Палестины, если ее власти не согласятся провести мирные переговоры.
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