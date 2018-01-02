Трамп: платим Палестине сотни миллионов долларов и не получаем уважения

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Дональд Трамп призвал лидера Палестины сесть за стол переговоров под угрозой отмены финансирования, сообщают мировые СМИ.

Прежде представитель США при ООН Ники Хейли заявила , что США планируют сократить финансирование БАПОР — агентство ООН, которое занимается помощью палестинским беженцам в Сирии, Ливане, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа – если Палестина на вернется к переговорам.

США платят "Палестинцам сотни миллионов долларов в год и не получают взамен благодарности или уважения", написал в своем аккаунте в Twitter Трамп.

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2018 г.

​Администрация США в плане бюджета на 2018 год выделила на экономическое развитие и обеспечение безопасности на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа 260 миллионов долларов.



© Sputnik/ Радик Амиров Признание Иерусалима столицей Израиля приведет к конфликту

В декабре советник президента Палестины Набиль Шаат заявил, что правительство не против участия США в новом формате урегулирования палестино-израильского конфликта, но официальный Вашингтон не должен полностью подчинять себе мирный процесс, в котором доминирует с 1994 года. Он считает, что необходим новый формат переговоров по урегулированию ситуации.

В минувшем месяце Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил перенести в этот город американское посольство. Следом еще девять государств заявили о готовности перенести дипмиссии из Тель-Авива в Иерусалим. Предложение не встретило одобрения среди большинства государств-членов ООН, поэтому Трамп заявил о намерении сократить финансирование это организации (большую часть бюджета ООН, около 22%, составляют взносы США). Решение признать Иерусалим столицей Израиля было позитивно встречено в официальном Тель-Авиве, где планируют назвать именем Трампа железнодорожную станцию у Стены плача.