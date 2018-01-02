Что происходит в Молдове: отстранение Додона и изменения в Конституции

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Накануне Конституционный суд Молдовы принял решение о временном приостановлении полномочий президента Игоря Додона, а сегодня судьи одобрили поправку в главный закон страны, согласно которой евроинтеграция станет главным направлением развития государства, сообщает Sputnik Молдова .

Известно, что Додона отстранили только в вопросах назначения министров, поскольку он дважды отклонял кандидатов, предложенных правительством под предводительством премьер-министра Молдовы Павла Филипа.

Несмотря на очевидный ожидаемый исход евроинтеграции, правительство страны заявило, что вхождение в ЕС не является целью страны, а поправка в Конституцию будет включена для того, чтобы предотвратить изменение курса государства в сторону Востока.

Почему отстранен Додон

Официальной версией временного отстранения Додона является отказ от назначения на министерские должности предложенных правительством кандидатур. Однако в стране активно обсуждается еще одна версия, согласно которой президента "убрали" из-за его благосклонности к России.

Несколько депутатов парламента обратились в Конституционный суд, поскольку посчитали действия главы государства, отказавшегося подписывать указы о кадровых перестановках, инициированных правительством, незаконными. Судьи поддержали депутатов, отметив, что президент вправе отклонять кандидатуры только один раз.

По решению суда, полномочия по назначению министров временно переданы председателю парламента Андриану Канду. Именно он подпишет указы о назначении и примет клятву новых министров.

Напомним, что это не первое временное отстранение Игоря Додона от исполнения обязанностей. Его полномочия уже передавались Андриану Канду, когда он два раза отказался подписать указ о назначении министром обороны вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзы.

Игорь Додон не раз заявлял о том, что он выступает против внесения в Конституцию нормы о евроинтеграции Молдовы. Он отметил, что европейская интеграция — это точка зрения правящей партии, и она не может быть навязана в качестве официальной идеологии государства в его Конституции.

Многие молдавские политики называют Додона "пророссийским" президентом, указывая на его благосклонность к Москве. В качестве подтверждения они цитируют слова президента, адресованные Владимиру Путину, о том, что он не подпишет ни один антироссийский закон.

Чтобы нейтрализовать решения правительства, Игорь Додон ранее призывал провести парламентские выборы досрочно и как можно скорее перевести Молдову на президентскую форму правления. По плану выборы должны пройти в ноябре 2018 года, ожидается, что в борьбу за власть будут вести демократы и социалисты, а также внесистемная проевропейская оппозиция.

Противоречивость поправки о евроинтеграции

3 января 2018 года судьи Конституционного суда поддержали необходимость внесения поправки в Конституцию о евроинтеграции. Ее внесение в главный закон страны инициировали многие политики Молдовы во главе с премьер-министром страны Павлом Филипом.

"Мы выбрали европейскую модель развития Республики Молдова. Процесс европейской интеграции в наших руках, членов правительства, и зависит от того, как мы мобилизуемся и выполним взятые обязательства", — отметил политик.

Идею о внесении данной поправки многие граждане страны восприняли как прямое доказательство того, что страна собирается вступить в ЕС. Однако эту догадку развеял пресс-секретарь Демократической партии Молдовы Виталие Гамурарь. "Когда мы говорим об этом пункте, речь идет о том, что это не идея вступления в ЕС, это говорит о том, что все стандарты, которые касаются законодательного или другого уровня будут главенствовать в Молдове. Что будет дальше — будет решать парламент", — пояснил он.

Политологи восприняли решение Конституционного суда неоднозначно. По их мнению, данная поправка сильно усложнит политическую ситуацию в Молдове. Кроме того, внесение поправки в Конституцию противоречит самому главному законодательному акту страны, поскольку он запрещает навязывание какой-либо идеологии.

"Исходя из буквы закона, евроинтеграция, как идеологическая платформа отдельных политических партий, не имеет права быть закрепленной в Конституции. Я рассматриваю инициативу демократов как элемент предвыборной гонки и попытку монолитизации электората", — подчеркнул политолог Сергей Манастырлы.

Скрытый смысл поправки раскрыл политолог Корнелиу Чуря. По его мнению, это сделано, чтобы не позволить стране "развернуться" на Восток.

Сомнения в принятом КС решении вызывает и то, что будет, если страна все-таки войдет в Евросоюз. Ведь если это произойдет, то поправку о евроинтеграции нужно будет снова убрать из Конституции. Эксперты, однако, убеждены, что, в случае необходимости, это будет сделано быстро и безболезненно.