Минобороны РФ подтвердило гибель двух военных в Сирии

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Двое военнослужащих погибли в Сирии 31 декабря в результате минометного обстрела боевиками аэродрома Хмеймим, сообщили в четверг в министерстве обороны РФ.

В результате двухлетней операции российским войскам удалось разбить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ — террористическая группировка, запрещенная в России и других странах мира). В декабре президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе большей части российских военнослужащих из Сирии, в то же время в стране остаются силы российских ВВС — соответствующее соглашение было давно достигнуто властями обоих государств.

Накануне СМИ сообщили о двоих погибших на авиадроме Хмеймим в Сирии — по их данным, российские солдаты погибли 31 декабря. Эту информацию подтвердили и в Минобороны РФ.

"31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли", — заявили в ведомстве.

Сирийские правоохранители предпринимают меры по поиску и уничтожению устроивших нападение на базу боевиков. Охрана прилегающих к авиабазе территорий также усилена.

А вот другую информацию СМИ — о якобы "уничтоженных" семи российских самолетах на той же авиабазе — в Минобороны назвали фейком.

"Сообщение "Коммерсанта" о якобы "фактическом уничтожении" семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим — фейк", — подчеркнули в ведомстве.

Как напомнили в МО РФ, российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи в полном объеме.