МИНСК, 4 янв — Sputnik. Релиз книги Майкла Вульфа "Огонь и ярость", в которой рассказывается о первых десяти месяцах президентства Дональда Трампа, ожидается 9 января, но статья с выдержками из книги, опубликованная в американском журнале New York Magazine, уже стала одной из самых читаемых за последние месяцы.

Книга составлена на основе бесед автора и экс-стратега Белого Дома Стива Бэннона. Sputnik прочел обнародованные выдержки и рассказывает, что так впечатлило общественность и самого Трампа. Последний уже заявил, что Бэннон после увольнения "потерял не только работу, но и рассудок", цитирует президента США газета The Washington Post.

Майкл Вульф является популярным журналистом, его колонки регулярно публикуются в таких изданиях, как Vanity Fair, New York, The Hollywood Reporter, British GQ, USA Today.

Кто такой Джон Бейнер

Придя в Белый Дом, Трамп не особенно разбирался в том, что происходило здесь до него, уверяет Бэннон. Когда бывший глава Fox News друг Трампа телепродюсер Роджер Аайлс предложил взять экс-спикера Белого Дома Джона Бейнера главой администрации, президент ответил просто – кто это?



© REUTERS/ Carlos Barria/File Photo Президент США Дональд Трамп общается с экс-стратегом Белого Дома Стивеном Бэнноном

В целом, уверяет Бэннон, Трамп не хотел быть президентом и не ждал победы. Он хотел быть знаменитым. Его друг Аайлс когда-то сказал – если хочешь карьеру на телевидении, сперва поучаствуй в президентской гонке. С самого начала президентская компания Трампа, по словам Бэннона, была нацелена на то, чтобы показать всем – каждый, кто в этом участвует – лузер.

Меланья в слезах

Когда объявили результаты выборов , супруга Трампа расплакалась. Но это не главные новости о женщинах семьи Трамп в обсуждаемой книге. Бэннон заявил, что Иванка Трамп и ее муж, советник Дональда Трампа Джаред Кушнер, согласились войти в состав администрации Трампа, предполагая, что это однажды поможет Иванке занять президентское кресло.

"Между собой пара договорилась: если в будущем появится возможность, она будет баллотироваться в президенты", — цитирует издание отрывок из книги.



© Sputnik/ Алексей Агарышев Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп с супругом Джаредом Кушнером и сыном

Иванку и Джареда советник Бэннон называет "Джарванка". Оба настояли на должностях в администрации отчасти потому, что знали, как важно для Трампа всех иметь под рукой. "От звонка к звонку… так его можно и потерять". Трампа обвиняют в том, что общаться он не умеет – не слушает, что ему говорят, и не особенно тщательно формулирует ответ. "В каком-то смысле он как испорченный и очень популярный актер". А все остальные своего рода лакеи, которые дополняют фильм.

Погода в Доме

Интерьер Белого дома Трампу не понравился – он счел его немного пугающим. В Белом доме был один телевизор, в первые же дни Трамп велел заказать еще два. Он настоял на том, чтобы двери в его комнату запирались, несмотря на требования охраны, которая обязана всегда иметь доступ в покои президента. Он сделал выговор горничным за то, что они поднимают его рубашку с пола.



© AP/ Evan Vucci Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трмп

"Если моя рубашка лежит на полу, значит, я хочу, чтобы она лежала на полу", — заявил Трамп и ввел ряд новых правил. Никто ничего не трогает, особенно его зубную щетку. Если ему понадобится перестелить постель, президент сообщит об этом. Если в 6:30 он не ужинает с экс-советником Стивом Бэнноном, скорее всего, он проведет время с чизбургером перед тремя своими телевизорами с телефонам в руке, обзванивая узкий круг своих друзей.

Враг не Россия

Настоящая холодная война, по словам Бэннона, грядет против Китая. Он считает, что Китай сейчас находится на том уровне, на котором была нацистская Германия в 1929-1930 годы, китайцы, как и немцы, – самые рациональные люди.

"Они развиваются в гипернационалистическую нацию, и если однажды это случиться, джина не получится загнать в бутылку", — считает Бэннон.

Трамп и IT

В декабре минувшего года к Трампу прибыла делегация из Силиконовой долины. После визита Трамп позвонил Руперту Мердоку, который поинтересовался, как прошла встреча. Трамп был впечатлен и заявил, что "этим ребятам нужна помощь, Обама не был к ним благосклонен" и заявил, что IT-компаниям в США нужно позволить нанимать иностранных работников и выдавать им h-1b визу.

Такой документ позволяет нанимать иностранца сроком на шесть лет. Мердок возразил и предположил, что это противоречит политике Трампа по ужесточению правил для эмигрантов и его обещаниям построить стену и закрыть границы. В итоге весной этого года Трамп все же ужесточил правила выдачи визы для IT-компаний.



© Sputnik/ Григорий Сысоев /POOL Президент Мексики Энрике Пенья Ньето

Кстати, о Мексике. Визит президента страны Пенья Ньето должен был стать первым официальным визитом на высшем уровне в Белый дом при администрации Трампа. Кушнеру удалось договориться с Пенья Ньето о визите, о чем он триумфально сообщил президенту, а на следующий день Трамп опубликовал в Twitter запись, в которой сообщал – если Мексика не собирается заплатить за стену, президенту лучше не приезжать.

Пенья Ньето отменил визит, и дипломатические наработки Кушнера оказались погребены под тяжестью слога Трампа.

Откуда взялась книга

Книга "Огонь и ярость" составлена на основе разговоров и интервью, которые Майкл Вульф проводил на протяжении 18 месяцев с президентом, большинством членов его команды и другими людьми.

Вскоре после инаугурации трампа Вульф попросил о возможности "как бы полупостоянного местечка на диване в Восточном крыле" – и президент вдохновился идеей.

Никто не противился его присутствию, и Вульф стал постоянным незваным гостем. Он утверждает, что никто не требовал от него согласовывать то, что напишет по итогам наблюдений, и в итоге провел больше 200 интервью.

У администрации Трампа не хватало опыта, чтобы создать препятствия для создания книги.

Что думает Белый Дом

Администрация Белого дома также знакома с выдержками из книги. Пресс-секретарь Сара Сандерс опубликовала официальный ответ автору книги. В нем кроме прочего говорится о том, что собеседник Вульфа Стивен Бэннон не имеет отношения к победе Трампа в выборах 2016 года.

"Стив претворяется, будто участвует в войне на стороне медиа, которые называет оппозиционной партией, много времени проведя в Белом доме, сливая информацию медиа и пытаясь казаться более значимым, чем он есть. Это все, что ему удалось хорошо", — заявил Трамп.