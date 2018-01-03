МИД отчитался об итогах работы дипломатов в 2017 году

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Обзор итогов внешней политики Беларуси представили в четверг в Министерстве иностранных дел республики.



© Sputnik / Виктор Толочко Смотрим с оптимизмом: итоги 2017-го в экономике и финансах

Внешнеполитическое ведомство Беларуси ежегодно публикует подробные отчеты о своей деятельности за минувший год. Так, 4 января на сайте МИД опубликовали доклад по итогам 2017-го — документ объемом в приблизительно 30 страниц 14-ым кеглем.

В мире — неспокойно

"Международная обстановка в 2017 году характеризовалась повышенной нестабильностью, сочетанием центробежных и центростремительных тенденций, экономическими дисбалансами, неготовностью мировых игроков поступаться собственными национальными интересами в пользу общего блага", — говорится в преамбуле доклада.

По-прежнему сохраняют свою актуальность такие угрозы как голод, нищента, эпидемии, сильное расслоение по уровню жизни и другие, а в перечне современных вызовов, по мнению МИД, доминировали угрозы безопасности

.Многие угрозы трансформировались в трансграничные — в том числе проблемы торговли людьми, наркотрафика, киберпреступности, радикализма и терроризма.

"Очевидный кризис доверия в европейском регионе, в широком евразийском пространстве и в глобальном масштабе показал, что спрос на конструктивный диалог и выработку компромиссов по-прежнему превышает предложение", — добавили в МИД Беларуси.

Россия — стратегический партнер

Как указано в отчете ведомства, "в условиях недоверия между Россией и Западом" Беларусь сохранила приверженность стратегическому партнерству с Российской Федерацией, первоочередную ориентацию на интеграцию в рамках ЕАЭС, традиционное взаимодействие с членами ОДКБ, СНГ. В то же время, республика продолжила "выстраивать конструктивные прагматичные отношения с Европейским союзом, Соединенными Штатами Америки и другими западными державами".

Отношения же с Россией в 2017-м, как отметили в МИД, сохраняли "всеобъемлющий характер", а контакты происходили на всех уровнях.

Кроме этого, по мнению МИД, ушедший год был более удачным и для Евразийского экономического союза. Положительные изменения также были отмечены в СНГ и иных региональных интеграциях.

Протягиваем руку всем

Белорусская внешняя политика в 2017-м сохранила свою многовекторность. Беларусь продолжала тесно сотрудничать с Россией и выстраивать более тесные и доверительные отношения с Евросоюзом, но продолжала устанавливать связи и работать по всему миру.

Так, в списке стран, с которыми по итогам прошлого года были замечены позитивные сдвиги — Ангола, Канада, Молдова, Украина, Куба, Египет, Судан, Зимбабве, ОАЭ, Япония, Китай, Корея, Австралия и многие другие.

Как отметили в МИД, внешнюю торговлю практически со всеми удалось увеличить — в том числе и объем белорусского экспорта. Ведомство продолжает политику "экономической дипломатии", но также предлагает и ряд политических проектов — продвигает идею "интеграции интеграций", активно участвует в работе международных организаций и объединений, включая структуры ООН и Совет Европы.

В целом доклад ведомства носит оптимистичный характер