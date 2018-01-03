Южная Корея позвонила Северной по зеленому телефону

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Переговоры между Северной и Южной Кореей возобновились после почти двухлетней тишины в среду 3 января, а в четверг в КНДР снова позвонили.



© REUTERS/ Lucas Jackson США не признают переговоры, пока КНДР не откажется от ядерного оружия

Переговоры пока что краткие, но официальный Сеул такую лаконичную коммуникацию оценивает высоко. Первый звонок состоялся спустя несколько часов после того, как Дональд Трамп заявил о размерах его ядерной кнопки.

Два звонка

Первый разговор состоялся в 6.30 по Гринвичу (15.00 по северокорейскому времени). Это возобновило горячую линию, разговоров по которой не проводилось уже два года. Деталей не разглашают, однако известно, что северокорейский лидер по итогам разговора подчеркнул, что двусторонние отношения между двумя Кореями зависят только от действий руководства этих стран.

Сегодня 4 января власти Южной Кореи снова позвонили своим собеседникам в КНДР в 9 часов утра. Сперва никто не ответил. Позже выяснилось, что причина молчания не в отказе Северной Кореи идти на контакт. В августе 2015 года КНДР перевела часы на тридцать минут назад, сейчас разница во времени между Южной и Северной Кореей составляет полчаса. В 9:30 связисты Северной Кореи приняли звонок.

В ответ на вопрос, есть ли какие-либо данные, о которых следует сообщить, представитель КНДР отметил "нет" и добавил, что если будет что-то, о чем следует рассказать, Северная Корея свяжется с Южной.

Так называемая "горячая линия" находится в Пханмунджоме — демилитаризованной зоне, где в 1953 году был подписан договор о прекращении огня. Обычно здесь проводят переговоры, а между двумя секретными зданиями проходит горячая линия. Ее принято проверять дважды в день даже тогда, когда коммуникация официально прекращена.

В феврале 2016 года КНДР перестала отвечать на ежедневные попытки Южной Кореи выйти на связь.

КНДР повела себя таким образом в ответ на решение Южной Кореи о прекращении работы промышленной зоны Кэсон. В свою очередь Сеул принял такое решение после испытания КНДР ракеты дальнего радиуса действия.

Уже теплее

Во вторник накануне первого звонка северокорейский лидер заявил о готовности отправить делегацию на Олимпийские игры, которые планируется провести в 80 километрах от границы. Олимпийские игры в Пхёнчхане, где ожидается делегация, должны открыться уже 9 февраля.

Суел высоко оценил это решение, отправить лайнер на тысячу человек в северокорейский порт для перевозки спортсменов из КНДР и предложили провести встречу на высшем уровне в Пханмунджоме. Если это удастся, состоится первая встреча между представителями государств на высшем уровне с декабря 2015 года.