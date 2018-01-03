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Бунты закончились: в Иране обезвредили террористическую группировку

04.01.2018 16:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв – Sputnik. Террористическая группа обезврежена в Иране, которая, по утверждению министерства разведки, занималась нагнетанием бунтов в стране, сообщило местное агентство Mehr.

Бунты закончились: в Иране обезвредили террористическую группировку
© AFP/
Беспорядки в Иране: участник акции открыл огонь по полиции

На минувшей неделе, 28 декабря, в Иране начались демонстрации. От города Мешхед протесты прокатились до столицы. Демонстранты выступали против роста цен на еду и бензин, в ходе беспорядков ко 2 января число жертв достигло 20 человек. В столице страны при проведении силовых мероприятий были задержаны 450 человек.

Эту акцию называют самым крупным протестом с 2009 года, когда тысячи человек вышли на улицы после объявления результатов выборов. Тогда в стране массово выступили с протестами сторонники Мир-Хосейна Мусави, конкурента Махмуда Ахмадинежада.

Блокнот с планом волнений

Сотрудники разведывательной службы Ирана обезвредили террористическую группировку в провинции Западный Азербайджан, трое силовиков – сотрудников разведывательной службы – погибли. Террористы во время перестрелки использовали местную женщину как заложницу.

Силовики изъяли у террористов кроме пяти автоматов АК-47, четырех ручных гранат и военной формы блокнот, в котором обнаружили руководство по инициированию волнений и беспорядков. Прежде в этой же провинции были арестованы боевики еще трех террористических группировок.

Бунты закончились: в Иране обезвредили террористическую группировку
© AFP/ стрингер
Акции протеста в Иране: число жертв выросло до 12 человек

Прежде президент Ирана Хасан Рухани заявил, что протесты вызваны как внутренними проблемами государства, так и подстрекательством других стран. В среду командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что смута в стране закончена безуспешно для демонстрантов. Впрочем, определенные результаты есть – на экстренном заседании парламента 1 января было решено в ближайшие дни рассмотреть вопрос об отмене повышения цен на электроэнергию и воду.

Вмешиваться или не вмешиваться

Едва начались протесты в Иране, администрация Белого дома и президент США Дональд Трамп заявили, что весь мир внимательно следит за происходящим. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что народ "сыт по горло разбазариванием национальных богатств". В то же время Россия призвала США не вмешиваться во внутренние дела государства и дать возможность самостоятельно разобраться в ситуации.

"Это внутреннее дело, которое привлекает внимание международного сообщества, но, несмотря на множество попыток исказить суть происходящего, я уверен, что наш сосед, дружественное нам государство, сможет преодолеть нынешние трудности и выйти из текущего периода укрепившейся страной и надежным партнером", – заявил зимминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Бунты закончились: в Иране обезвредили террористическую группировку
© AP/ Andrew Harnik, File
Трамп заявил, что "мир наблюдает за протестами в Иране"

Командующий иранским корпусом стражей исламской революции Мохаммад Али Джаафари, объявляя об окончании смуты в стране, обвинил официальные Вашингтон, Тель-Авив и Эр-Рияд в отдаче приказа террористам группировки ИГИЛ проникнуть на иранскую территорию.

В четверг 4 января постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру в послании генеральному секретарю организации Антониу Гуттеришу прямо обвинил правительство США во вмешательстве во внутренние дела Ирана через поддержку антиправительственных демонстраций.

 
Теги: Минск
 
 
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Одной из целей группировки было обострение недавних беспорядков и протестов в стране, а также совершение подрывов и убийств.

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