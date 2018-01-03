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МИД об отношениях с США: дальнейшее поступательное развитие

04.01.2018 17:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв – Sputnik. США и Беларусь сотрудничают в торгово-экономической и гуманитарной сферах, по линии борьбы с международной организованной преступностью и профессиональных обменов, сообщили в МИД, отчитываясь о достижениях 2017 года.

МИД об отношениях с США: дальнейшее поступательное развитие
© Sputnik / Виктор Толочко
МИД отчитался об итогах работы дипломатов в 2017 году

В белорусском внешнеполитическом ведомстве отметили, что отношения с США характеризует "дальнейшее поступательное развитие" и отдельно рассказали об интенсификации взаимодействия по линии экспертного сообщества.

"В штате Флорида организована Национальная экспозиция Беларуси на выставке высоких технологий "eMerge Americas". Для участия в сессии ПА ОБСЕ Минск посетила делегация членов Конгресса США", – рассказали в МИД о главных достижениях года и напомнили: в рамках визита состоялась встреча членов делегации с президентом.

Развивается и сотрудничество в сфере экономики и бизнеса. В апреле прошлого года в США провели первый в истории двусторонних отношений белорусско-американский форум малого и среднего бизнеса, организованный совместно с Республиканской конфедерацией предпринимательства. Делегации деловых кругов Беларуси посетили штаты Арканзас, Нью-Йорк, Оклахома, Северная Дакота.

Совместно страны боролись с незаконным транзитом ядерных и радиоактивных материалов, а также с преступлениями в сфере высоких технологий.

Также 2017 год отметился динамичным развитием отношений с Канадой. Оттава полностью отменила торговые ограничения на взаимодействие с Беларусью. Впервые в истории двусторонних отношений в феврале осуществлен визит в Канаду на уровне заместителя министра иностранных дел. Делегация Канады приняла участие в сессии ПА ОБСЕ в Минске. В рамках развития межрегионального сотрудничества белорусские бизнес-делегации провели ряд мероприятий в канадских городах и провинциях.

 
Теги: Минск
 
 
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В штате Флорида организована Национальная экспозиция Беларуси на выставке высоких технологий "eMerge Americas".

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