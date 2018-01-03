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Лукашенко: мировые достижения белорусских атлетов основываются на прочном фундаменте детско-юношеского и массового спорта
04.01.2018 18:11 — Новости Политики | БелТА
4 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Достижения белорусских атлетов на мировых аренах основываются на прочном фундаменте детско-юношеского и массового спорта, заявил глава государства Александр Лукашенко на открытии XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея и республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.
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