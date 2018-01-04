Лукашенко: мировые достижения белорусских атлетов основываются на прочном фундаменте детско-юношеского и массового спорта

Выступает Александр Лукашенко

4 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Достижения белорусских атлетов на мировых аренах основываются на прочном фундаменте детско-юношеского и массового спорта, заявил глава государства Александр Лукашенко на открытии XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея и республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что в стране сложилась добрая традиция - начинать спортивный год Рождественским международным турниром любителей хоккея. "Его отличительными чертами являются серьезная спортивная составляющая и дух настоящей борьбы. А самое главное - сохранение лучших традиций и преемственности поколений, - сказал Александр Лукашенко. - Достижения белорусских атлетов на мировых аренах основываются на прочном фундаменте детско-юношеского и массового спорта. Наш турнир - не исключение".

Глава государства отметил, что настоящим подарком для всех стало совместное проведение Рождественского турнира и республиканских соревнований среди детей и подростков "Золотая шайба". Для юных любителей хоккея это будет двойной праздник. Они смогут проявить здесь свои лучшие спортивные качества и волю к победе, а также насладиться мастерством опытных хоккеистов.

"Рождественский турнир в Минске ежегодно собирает наших добрых друзей. В этом году приехали померяться силами на льду хоккеисты из России, Чехии, Швейцарии, Швеции, ОАЭ, многонациональная сборная Балкан, - продолжил Президент. - Приветствуем команду Китайской Народной Республики, которая впервые участвует в турнире. Мы очень рады за наших китайских друзей, что очередная зимняя Олимпиада в 2022 году состоится в Китайской Народной Республике, в Пекине".

Глава государства выразил надежду, что белорусская сторона, проведя в свое время хоккейные матчи в ОАЭ, а затем в Китае, таким образом поспособствовала развитию этого вида спорта в данных странах.

Президент обратил также внимание на тот факт, что уже не первый год команды турнира активно участвуют в благотворительной акции "Рождественская традиция" для детей, которые особенно нуждаются в заботе и внимании.

"Спасибо вам за теплоту ваших сердец, которую вы дарите нашим детям. От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. В эти дни участников и зрителей ожидают яркие хоккейные матчи, незабываемые эмоции, приятные открытия и сюрпризы. И пусть в этой борьбе победит сильнейший, - пожелал Александр Лукашенко. - Одна просьба - не судите нас строго. Мы ведь так же, как и вы, заняты на основной нашей работе, а этот великий вид спорта - наше хобби, мы этим занимаемся между прочим. Но мы будем стараться, чтобы вам понравилось".-0-