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Лукашенко: главное событие 2017 года - преодоление негативных тенденций в экономике

07.01.2018 12:34 — Новости Политики | БелТА  
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7 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Главным событием 2017 года в Беларуси стало преодоление негативных тенденций в экономике. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения Свято-Духова кафедрального собора, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы прожили очень сложный год. Я не буду вдаваться в подробности, уже много говорил и в конце года, и в своем новогоднем обращении. Но главное всеобщее событие этого года - что нам, как мы и мечтали год назад (я в том числе, стоя здесь, говорил об этом), удалось преодолеть негативные тенденции в нашей экономике, и это немедленно повлияло на все наше общество", - заявил белорусский лидер.

"Жизнь у нас не прекрасна, я это понимаю, она терпима. В этом году мы должны сделать шаг вперед, подняться на ступеньку выше, чтобы эта жизнь была не просто терпимой, а нормальной. Особенность нынешнего момента в том, что у нас все для этого есть. И мы обязательно должны вместе с вами сделать этот шаг, на эту ступенечку подняться. И тогда у нас через год будет о чем говорить, и у нас совершенно иное будет настроение", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства заверил, что постарается сделать все для того, чтобы на белорусской земле люди жили хорошо и чтобы гости страны чувствовали, что белорусы - крепкие люди, которые живут неплохо и готовы любого гостя с благодарностью принимать.

"Мы живем надеждами на будущее, и я уверен, что эти надежды в предстоящем году сбудутся", - резюмировал Президент.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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