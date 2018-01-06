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Лукашенко: в деле сохранения мира в Беларуси большой вклад церкви

07.01.2018 13:03 — Новости Политики | БелТА  
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7 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В деле сохранения мира в Беларуси большой вклад церкви. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая Свято-Духов кафедральный собор в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основная цель моего сюда визита - поблагодарить нашего Владыку, священнослужителей, всех, кто несет этот Божий крест во имя духовности нашего народа, за служение нашему народу и государству. В миролюбие, покой и стабильность, которые существуют на этом непростом клочке земли, на перекрестке всех дорог, большой вклад нашей церкви. Всех наших конфессий, особенно священнослужителей Православной церкви. Все-таки это самая большая конфессия в нашем государстве, - сказал Президент. - Соответственно, и народ вам отвечает миром и добром. Давайте это добро, этот мир будем беречь как зеницу ока".

Александр Лукашенко подчеркнул, что главная драгоценность - это мир и покой, которые не берутся ниоткуда, а деньги всегда можно найти и заработать. "И он (Господь. - Прим. БЕЛТА) видит все. Если мы не будем это беречь, накажет обязательно. Поэтому давайте беречь этот мир. Он для нас очень важен", - призвал белорусский лидер.

"Как сказал наш Владыка, сын Божий пришел, чтобы вознести нас на небеса. Вот пока он нас туда позовет, давайте на этой земле сделаем максимум, чтобы там нам не было стыдно", - добавил глава государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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