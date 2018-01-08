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Регистрация кандидатов в депутаты местных Советов начинается в Беларуси

09.01.2018 07:18 — Новости Политики | БелТА  
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9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регистрация кандидатов в депутаты местных Советов 28-го созыва начинается в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Этот этап избирательной кампании продлится по 18 января.

Накануне, 8 января, был последний день, когда выдвиженец или его представитель могли предоставить в соответствующую территориальную, окружную избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации кандидата в депутаты.

Как рассказали в ЦИК, точное количество граждан, которые выдвинулись для участия в политической кампании в 2018 году, будет озвучено спустя несколько дней. Это связано с тем, что с технической точки зрения местные выборы наиболее сложные, и по всем регионам нужно время, чтобы собрать сведения, объединить их и составить общую картину. Однако по данным на конец декабря 2017 года, кандидатами в депутаты местных Советов было выдвинуто более 7,7 тыс. человек.

После регистрации стартует предвыборная агитация, она продлится по 17 февраля включительно. На следующий день, 18 февраля пройдут местные выборы. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.

На предыдущих местных выборах в 2014 году кандидатами в депутаты были выдвинуты 22,7 тыс. человек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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