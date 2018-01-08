Регистрация кандидатов в депутаты в местные Советы началась в Беларуси

Регистрация кандидатов в депутаты местных Советов 28-го созыва начинается в Беларуси 9 января.

В ЦИК отметили, что точное количество граждан, выдвинувших свои кандидатуры на пост кандидата, будет известно спустя несколько дней. Это связано с тем, что сведения нужно собирать во всем регионам, а на это необходимо время.

Понедельник, 8 января, был последним днем, когда можно было подавать документы в ЦИК .

Регистрация будет длиться с 9 до 18 января, после этого и до 17 февраля включительно пройдет предвыборная агитация.

По информации Центризбиркома, на 27 декабря кандидатами было выдвинуто 7,7 тысячи человек, а подписи собирали 17,5 тыс. инициативных групп.

Депутаты будут избираться в 1.309 местных советов по 18.111 избирательным округам.