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Регистрация кандидатов в депутаты в местные Советы началась в Беларуси
09.01.2018 10:27 — Новости Политики | БДГ
Регистрация кандидатов в депутаты местных Советов 28-го созыва начинается в Беларуси 9 января.
В ЦИК отметили, что точное количество граждан, выдвинувших свои кандидатуры на пост кандидата, будет известно спустя несколько дней. Это связано с тем, что сведения нужно собирать во всем регионам, а на это необходимо время.
Понедельник, 8 января, был последним днем, когда можно было
Регистрация будет длиться с 9 до 18 января, после этого и до 17 февраля включительно пройдет предвыборная агитация.
По информации Центризбиркома, на 27 декабря кандидатами было выдвинуто 7,7 тысячи человек, а подписи собирали 17,5 тыс. инициативных групп.
Депутаты будут избираться в 1.309 местных советов по 18.111 избирательным округам.
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Регистрация кандидатов в депутаты местных Советов 28-го созыва начинается в Беларуси 9 января.
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