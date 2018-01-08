9 января, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение" , специальные премии деятелям культуры и искусства, "Белорусский спортивный Олимп" . Церемония награждения состоялась 9 января во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Ежегодно отмечать заслуги людей, жизнь и работа которых служат высоким целям, - стало в Беларуси доброй традицией, которой нет аналогов в мире. Не удивительно, что зародилась она именно здесь, отметил глава государства.

"Нам с вами досталось великое духовное наследие, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Оно - в примере праведной жизни белорусских святых, в великих творениях рожденных на нашей земле поэтов, художников, музыкантов, зодчих. Оно - в духовном подвиге народа, который сберег веру, сохранил любовь к Родине, уважение к своей истории, культуре, несмотря на неимоверные испытания грозных военных времен и социальные потрясения".

Президент констатировал, что сегодня в мире тоже неспокойно. Идет невидимая борьба в том числе и за душу человека, с разных сторон подвергаются атакам христианские основы морали, разрушаются традиционные семейные устои. "Под воздействием информационного потока изменяются мировоззрение и образ жизни людей. Все больше появляется соблазнов и искушений, все труднее беречь сердца от темных мыслей и эмоций. В погоне за материальными благами и внешней мишурой люди теряют истинную красоту - внутренний свет добрых чувств и благородных поступков, которыми так славился и славится наш народ, все наше славянство", - обратил внимание глава государства.

По его словам, телевидение в угоду рейтингам приучает зрителя к негативным новостям, скандальным ток-шоу. Социальные сети лишают живого общения, а компьютерные игры подменяют реальную жизнь виртуальной действительностью.

"Это лишь малая часть тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня общество. И такие реалии медленно, но методично разрушают систему устоявшихся традиционных нравственных ценностей. Сейчас особенно важно не упустить время, не потерять нашу духовную суть. Первостепенная роль в этом, безусловно, принадлежит культуре, искусству, религии. Их влияние на сознание человека огромно. Именно эти сферы формируют те образы и идеалы, на которые многие ориентируются и принимают как эталон. Поэтому деятели культуры и искусства, работники средств массовой информации, духовенство, педагоги и все, кому не безразлично, каким будет мир, должны объединить усилия ради укрепления нравственных устоев нашего народа", - заявил белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что необходим духовный иммунитет против аморальности, пошлости и дурновкусия, чтобы культура и искусство всегда были источником энергии и жизнестойкости для людей. "Мы помним и чтим богатое наследие прежних поколений. Неугасаемый свет их благородных чувств и сегодня указывает нам путь, наполняет жизнь глубоким смыслом. А ныне живущие призваны придать ему больше силы и яркости, чтобы наши дети и внуки могли подхватить эстафету времен и передать ее дальше, - сказал Александр Лукашенко. - Для этого мы должны показать своим примером, насколько важно ценить, уважать и благодарить людей, которые продолжают великое дело сохранения и создания духовного наследия Беларуси. Нам ни в коем случае нельзя в этой жизни остановиться и ничего в этот период не оставить за собой для тех, кто придет после нас".

Глава государства уверен, что главные герои сегодняшнего торжества делают мир лучше и светлее. Своей активной деятельностью они создают вокруг себя атмосферу добра и милосердия. "Возрождают древние традиции белорусских мастеров, пробуждают интерес к историческим достижениям наших предков. Отстаивают семейные ценности, развивают благотворительность, воспитывают чувство патриотизма у людей. Своим талантом наши люди, которые будут здесь (это только несколько человек), прививают искреннюю любовь к высокому искусству. Поднимаясь на спортивный Олимп, прославляют страну на мировом уровне, пробуждают в сердцах чувство гордости за свой народ и свою Родину", - резюмировал Президент.

По итогам 2017 года присуждены пять премий Президента Беларуси "За духовное возрождение". Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере. Среди лауреатов этой высокой награды ОО "Белорусский союз женщин", коллективы Национальной библиотеки Беларуси и Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова , настоятель прихода храма преподобной Евфросинии Полоцкой в городском поселке Ивенец Воложинского района Минской области протоиерей Виктор Перегудов , муфтий Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь Абу-Бекир Шабанович.

Также по итогам 2017 года присуждены 10 специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Их удостоены деятели информационной сферы, культуры и искусства, авторские коллективы, учреждения культуры за значительные достижения в сфере информации, историко-культурного наследия, области театрального и изобразительного искусства, любительского творчества, музейного дела, воспитания талантливой молодежи.

Специальными премиями отмечены авторские коллективы главной дирекции "Агентство телевизионных новостей" Белтелерадиокомпании и Белорусской государственной академии искусств. Награды удостоены заместитель директора Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" Сергей Егорейченко, коллективы издательского центра "Марка" РУП "Белпочта" и Октябрьского районного дома ремесел, заслуженный коллектив Республики Беларусь "Республиканский театр белорусской драматургии".

Отмечены спецпремией коллективы Лидского районного центра культуры и народного творчества, "Минскконцерта", Белорусской государственной академии музыки, художник Валерий Слаук.

Лауреатами специальной премии Президента Беларуси "Белорусский спортивный Олимп" 2017 года стали главный тренер национальной команды по прыжкам на батуте Ольга Власова, специальный корреспондент отдела комментаторов главной дирекции телеканала "Беларусь 5", заслуженный деятель культуры Владимир Новицкий и член национальной команды по легкой атлетике, мастер спорта Виолетта Скворцова.-0-