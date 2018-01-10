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Журналист БЕЛТА Евгений Ваньшин удостоен Благодарности Президента Беларуси

10.01.2018 18:26 — Новости Политики | БелТА  
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10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Беларуси объявлена ряду работников белорусских средств массовой информации за высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в освещение важных событий общественно-политической жизни страны. В их числе заместитель начальника отдела Белорусского телеграфного агентства Евгений Ваньшин. Соответствующее распоряжение подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Благодарности Президента также удостоены заместитель начальника отдела специальных проектов главной дирекции "Агентство телевизионных новостей" Наталия Жданович, заместитель главного директора главной дирекции "Агентство телевизионных новостей" Национальной государственной телерадиокомпании Сергей Хаментовский, главный редактор дирекции информационного вещания ЗАО "Столичное телевидение" Ольга Юруть.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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