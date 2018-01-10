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Лукашенко считает необходимым продолжать работу по упрощению въезда иностранцев в Беларусь

11.01.2018 10:50 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко считает необходимым продолжать работу по упрощению въезда иностранцев в Беларусь
Александр Лукашенко. Фото из архива

11 января, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Работу по упрощению въезда иностранцев в Беларусь необходимо продолжать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по либерализации визового режима, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства констатировал, что за последние годы туристическая отрасль Беларуси сделала значительный шаг вперед. Эта сфере стала одной из самых динамично развивающихся.

"Сегодня каждый может выбрать отдых в нашей стране на свой вкус и получить качественные услуги. Интерес к Беларуси возрастает. В связи с этим нами принят ряд нормативных актов, упрощающих въезд в страну. Однако работу в этом направлении нам следует продолжать", - убежден Президент.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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