Лукашенко считает необходимым продолжать работу по упрощению въезда иностранцев в Беларусь

Александр Лукашенко

11 января, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Работу по упрощению въезда иностранцев в Беларусь необходимо продолжать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по либерализации визового режима, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства констатировал, что за последние годы туристическая отрасль Беларуси сделала значительный шаг вперед. Эта сфере стала одной из самых динамично развивающихся.

"Сегодня каждый может выбрать отдых в нашей стране на свой вкус и получить качественные услуги. Интерес к Беларуси возрастает. В связи с этим нами принят ряд нормативных актов, упрощающих въезд в страну. Однако работу в этом направлении нам следует продолжать", - убежден Президент. По его мнению, нужно добиться того, чтобы турист без долгих раздумий купил билет в Беларусь и поехал, зная, что проблем с пересечением границы у него не будет.

Александр Лукашенко обратил внимание, что вопросы либерализации визового режима для Беларуси, как и для любого другого государства, весьма актуальны. "Международный туризм во всем мире стремительно развивается, и мы оставаться в стороне от этих процессов просто не можем по многим причинам. Успешно конкурировать в данной сфере можно только тогда, когда будет выработан оптимальный режим въезда иностранных граждан в Беларусь", - подчеркнул глава государства.

В то же время не следует забывать и о безопасности, отметил он. "Так, нынешняя миграционная политика Евросоюза, а именно отсутствие реального контроля за перемещением беженцев, уже начинает давать свои печальные плоды. Прежде всего, это рост террористической угрозы в регионе. Поэтому, принимая те или иные решения, надо помнить о наиважнейшем для нас - безопасности граждан Республики Беларусь и тех, кто пребывает в тот или иной момент в Беларуси. Безопасность - прежде всего, никакими деньгами от туризма это не компенсируется", - заявил Президент.

"Нам необходимо детально рассмотреть все аспекты упрощения визового режима с учетом мировых тенденций и принять абсолютно оптимальные и взвешенные решения в интересах Беларуси и, естественно, наших соседей. Мы не должны ни в коем случае создавать проблем всем государствам по периметру Беларуси", - добавил Александр Лукашенко.

Правительство подготовило предложения, направленные на либерализацию визового режима Беларуси. Это, в частности, касается увеличения срока пребывания иностранцев при безвизовом въезде через Национальный аэропорт Минск, а также их пребывания в стране без регистрации. Кроме того, предполагается принять дополнительные меры для упрощения въезда в Беларусь на период проведения II Европейских игр 2019 года. В перспективе рассматривается возможность введения безвизового режима въезда в Беларусь с неиммиграционными целями на определенный срок через любые международные пункты пропуска для граждан ряда государств.

Ранее Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового въезда на срок до 10 дней для иностранных посетителей Августовского канала, Гродно и Гродненского района, туристско-рекреационной зоны "Брест" (Беловежская пуща, Брест, Брестский, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский районы Брестской области, Свислочский район Гродненской области).

Также разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней гражданам Катара, ОАЭ, на срок до 5 дней через Национальный аэропорт Минск - гражданам 80 государств.

Без виз (до 180 дней) могут въезжать инвесторы и иные лица по спискам, составленным администрацией индустриального парка "Великий камень". Кроме того, декретом №8 "О развитии цифровой экономики" устанавливается безвизовый порядок въезда для иностранных граждан, нанимаемых на работу резидентами Парка высоких технологий, а также для учредителей резидентов ПВТ.-0-