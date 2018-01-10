Во время совещания

11 января, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу в течение 2018 года урегулировать разногласия с российской стороной в пограничной сфере. Об этом он заявил сегодня на совещании по либерализации визового режима, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что рациональные и вполне объяснимые действия Беларуси в части либерализации визового режима для иностранцев вызывают настороженность партнера по Союзному государству.

"С февраля 2016 года белорусско-российская граница приобрела негласный статус, как ее часто называют в интернете и везде, "самой странной границы в Европе". С этого времени российская сторона без официального уведомления начала осуществлять полноценный паспортный контроль в отношении всех лиц, следующих на автомобильном транспорте, а затем - на авиа- и железнодорожном", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что правительству, Министерству иностранных дел и другим заинтересованным ведомствам необходимо решать этот вопрос, не спихивая на главу государства. "Это не нормально, когда между двумя братскими государствами и народами снова восстанавливается граница, которую мы с таким трудом снимали больше 20 лет назад. Не знаю, кому это надо", - сказал он.

Российская сторона исходит якобы из соображений безопасности. "Но о какой безопасности может быть речь, если у нас совместные списки иностранцев, которым запрещен въезд на территорию Союзного государства. Никто не может въехать, кто находится в этих списках. Кто не находится, имеет право въехать, пока не попадет в эти списки. Поэтому всякие отговорки и ссылки на то, что у нас якобы не то здесь творится, делается, и поэтому вводится граница, не состоятельны", - заявил глава государства.

Более того, обратил внимание Александр Лукашенко, между силовыми ведомствами Беларуси и России налажено очень конструктивное и системное сотрудничество, они проводят сотни серьезных и эффективных совместных операций. "Но надо понимать и то, что, если Россия поднимает этот вопрос, значит, определенные опасения существуют. Надо с россиянами вести на сей счет диалог. Но закрываться друг от друга нельзя, это будет плохой пример. Ни белорусский народ, ни россияне это не поддержат и не оценят", - убежден Президент.

Глава государства добавил, что надо предметно обсудить, какие разногласия сохраняются с российской стороной, какие меры необходимо предпринять, чтобы их устранить. "Параллельно надо решать и вопросы реадмиссии, ведь нелегалы едут к нам в основном через Россию - об этом свидетельствует статистика, - констатировал Президент. - Эти вопросы надо решать конструктивно, за столом переговоров. В течение 2018 года все вопросы надо снять. И жить нам достойно, показывая пример всем в мире, как могут жить дружественные народы и государства".-0-